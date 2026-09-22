Зеленский назвал главное условие, которое покажет истинную готовность Путина к миру

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Владимир Зеленский заявил, что главным доказательством стремления закончить войну есть готовность сесть за стол трехсторонних переговоров. По его словам, тот, кто отказывается от такой встречи, действительно не хочет мира.

Об этом президент Украины заявил во время общения с журналистами.

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Президент отметил, что его согласие на трехсторонние переговоры — четкий сигнал стремления завершить войну.

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«Мне кажется, лицо, которое не готово к трехсторонней встрече на сегодняшний день не готово к завершению войны», — заявил президент.

Президент пояснил, что согласие обсудить прекращение огня является главным показателем стремления к миру. Он напомнил, что ранее Украина отказывалась от безусловного перемирия из-за большого числа погибших. Зеленский подчеркнул: хотя сейчас Киев готов к разговору, никакие преступления не прощены.

«И конечно, не все прощалось, и я могу напротив говорить, ничего не простительно», — подчеркнул он.

В заключение президент добавил, что сегодня Украина открыто демонстрирует свою позицию по дипломатическому урегулированию, однако не видит встречных шагов от другой стороны.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если россияне будут зеркально и откажутся от своих ударов.

Ранее Владимир Зеленский сделал оптимистический прогноз по завершению войны. Он предполагает, что мир в Украине может наступить еще до зимы.

Также ранее Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Путин хочет завершить войну.

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