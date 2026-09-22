"Если бы он у нас был": Трамп несколько вспомнил перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп перед личной встречей с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке ответил журналистам на ряд вопросов, часть которых не касалась Украины.

Об этом пишет Newsweek.

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В частности, Трамп упомянул о строительстве нового бального зала в Белом доме. По его словам, он хотел бы, чтобы объект уже был готов к предстоящему визиту президента Китая Си Цзиньпина.

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«Он любит Китай, я люблю США — так оно и есть, но завтрашний вечер — это большое событие, все хотят там быть. Я бы хотел, чтобы у нас уже был бальный зал. Будь он у нас, мы могли бы принять 2000 человек», — сказал Трамп.

Что Трамп сказал о встрече с Зеленским

Перед началом переговоров президент США положительно охарактеризовал свои отношения с Зеленским. По словам Трампа, они «очень крепкие».

Он также заявил, что стороны пытаются найти «решения» по войне между Украиной и Россией.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа за поддержку, а также участвовавших в работе над переговорами спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

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Украинский президент выразил мнение, что определенное решение о войне удастся достичь зимы. Трамп со своей стороны отметил, что в этот процесс вовлечен и президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что-то произойдет», — сказал Трамп.

В то же время, Зеленский во время короткого общения с журналистами почти не комментировал переговоры, отметило издание.

Трамп отметил, что больше информации могло бы прозвучать после их личного разговора.

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Трамп ответил на вопрос о возможном конфликте России с Европой

Американского президента также спросили о беспокойстве в Европе, в частности в Великобритании, о возможном прямом конфликте России с европейскими странами.

«Я думаю, все будет хорошо», — ответил Трамп. В то же время он добавил, что Великобритании следует соблюдать осторожность в том, как она действует в этой ситуации.

Что происходит с бальным залом Белого дома

Строительство нового бального зала Белого дома продолжается. Ранее Верховный суд США разрешил администрации продолжить работу после юридических обжалований проекта.

Трамп заявил, что проект реализуют в рамках бюджета и опережают планируемый график. По данным Newsweek, президент неоднократно делал подобные заявления в течение строительства.

Новый бальный зал должен заменить старое Восточное крыло Белого дома, снесенное в октябре 2025 года.

Трамп давно заявлял о необходимости такого помещения, в частности, для проведения государственных мероприятий и приема большого количества гостей во время официальных визитов.

Критики проекта утверждали, что администрация Трампа не прошла надлежащие процедуры для его утверждения и поспешила со сносом Восточного крыла во избежание дополнительного внимания к проекту.

Напомним, что на этой неделе Трамп должен принять в Вашингтоне Си Цзиньпин. Стороны обсудят развитие отношений между США и Китаем на фоне торговой напряженности. По данным Белого дома, государственный обед для китайского лидера будет проведен в Восточной комнате, поскольку новый бальный зал еще не готов.

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