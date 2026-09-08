Трамп и Зеленский готовят личную встречу: в МИД сообщили подробности

Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Украины не исключает проведения телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, стороны уже предварительно договорились о личной встрече, которая должна состояться позже в сентябре.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции 8 сентября в комментарии о возможных контактах двух президентов.

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По его словам, телефонные контакты могут состояться по необходимости, поскольку в последнее время активизировался мирный процесс.

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«Есть предварительные договоренности о личных встречах в этом месяце. Что касается телефонных контактов, они могут происходить при необходимости, потому что сейчас активизировался мирный процесс», — сказал Тихий.

Спикер МИД отметил, что представители президента США пытаются искать точки соприкосновения для продвижения переговорного процесса. В частности, американские представители недавно побывали в Москве и Киеве.

«Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев, и мы понимаем, что действительно идет мирный процесс. Поэтому я не исключал бы такой возможности и телефона», — заявил Тихий.

В то же время, он подтвердил, что личная встреча Зеленского и Трампа уже предварительно согласована.

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«Но могу подтвердить, что действительно предварительно уже согласована и личная встреча позже этого месяца», — сказал спикер МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американскими переговорщиками в Киеве и Москве заявил, что стороны приблизились к новому формату. Он также сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20 числах сентября.

Ранее посланец президента США Стив Уиткофф прокомментировал свой визит в Москву и Киев. Он заявил, что переговоры дали «существенный прогресс», в частности, в планировании новых трехсторонних встреч.

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