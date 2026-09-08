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Трамп и Зеленский готовят личную встречу: в МИД сообщили подробности
Спикер МИД Георгий Тихий подтвердил предварительную договоренность о личной встрече Трампа и Зеленского в сентябре и не исключил телефонный разговор.
Министерство иностранных дел Украины не исключает проведения телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, стороны уже предварительно договорились о личной встрече, которая должна состояться позже в сентябре.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции 8 сентября в комментарии о возможных контактах двух президентов.
По его словам, телефонные контакты могут состояться по необходимости, поскольку в последнее время активизировался мирный процесс.
«Есть предварительные договоренности о личных встречах в этом месяце. Что касается телефонных контактов, они могут происходить при необходимости, потому что сейчас активизировался мирный процесс», — сказал Тихий.
Спикер МИД отметил, что представители президента США пытаются искать точки соприкосновения для продвижения переговорного процесса. В частности, американские представители недавно побывали в Москве и Киеве.
«Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев, и мы понимаем, что действительно идет мирный процесс. Поэтому я не исключал бы такой возможности и телефона», — заявил Тихий.
В то же время, он подтвердил, что личная встреча Зеленского и Трампа уже предварительно согласована.
«Но могу подтвердить, что действительно предварительно уже согласована и личная встреча позже этого месяца», — сказал спикер МИД.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американскими переговорщиками в Киеве и Москве заявил, что стороны приблизились к новому формату. Он также сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20 числах сентября.
Ранее посланец президента США Стив Уиткофф прокомментировал свой визит в Москву и Киев. Он заявил, что переговоры дали «существенный прогресс», в частности, в планировании новых трехсторонних встреч.