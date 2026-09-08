Из чего делают паприку: что на самом деле входит в состав популярной приправы

Из чего делают паприку / © pexels.com

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Но, несмотря на популярность этой специи, далеко не все задумывались, из чего делают паприку. Ответ на самом деле очень прост.

Из чего делают паприку

Алый порошок, который мы привыкли покупать в пакетиках или баночках со специями, изготовляют из высушенного и измельченного красного перца. То есть паприка — это не смесь нескольких специй и не отдельное загадочное растение, а обычный перец, проходящий специальную обработку.

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Для производства паприки используют сорта перца рода Capsicum, преимущественно Capsicum annuum. Спелые плоды собирают, высушивают, а затем перемалывают в состояние мелкого порошка.

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Именно сорт перца и способ его обработки в значительной степени определяют, какой получится готовая приправа — нежной и сладковатой, острой или с выразительным ароматом дыма.

Как делают паприку

Процесс изготовления приправы достаточно прост. Сначала перец должен полностью созреть и приобрести характерный красный цвет. После уборки плоды высушивают, чтобы удалить из них влагу.

Высушенный перец перемалывают в порошок. В зависимости от вида паприки и технологии производства могут использовать разные сорта перца и разные способы сушки.

Поэтому две пачки, которые на первый взгляд выглядят почти одинаково, могут существенно отличаться по вкусу и аромату.

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Почему паприка бывает сладкой, острой и копченой

В магазинах чаще всего можно встретить три основные разновидности паприки.

Сладкая паприка обладает мягким, слегка фруктовым вкусом и практически не острой. Именно этот вариант обычно подразумевают, когда в рецепте просто указана «паприка».

Острую паприку изготовляют из более жгучих сортов перца. Ее используют в блюдах, которым нужно добавить не только красивый красный цвет, но и остроту.

Копченая паприка отличается способом обработки. Перед измельчением перец высушивают с использованием дыма, благодаря чему специя получает характерный насыщенный копченый аромат.

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Именно копченая паприка хорошо подходит к запеченному картофелю, мясу, бобовым, овощам и блюдам на гриле.

Паприка и сладкий перец — это одно и то же

Здесь и возникает самое удивление. Паприку действительно изготовляют из перцев, близких к тем сладким красным перцам, которые мы привыкли видеть в отделе овощей.

Однако не стоит считать, что любой сладкий магазинный перец достаточно просто высушить и получить абсолютно ту же специю. Для промышленного производства используют специально подобранные сорта, а вкус, цвет и острота готовой паприки зависит от конкретного перца и технологии его обработки.

Именно поэтому паприка может иметь столь разный вкус — от мягкого и сладковатого до довольно острого.

Откуда происходит паприка

Хотя паприка особенно ассоциируется с венгерской и испанской кухнями, сам перец происходит из Америки. В Европу он попал после путешествий европейцев в Новый Свет, а затем стал важной частью кулинарных традиций разных стран.

Особое место паприка заняла в Венгрии, где без нее трудно представить традиционный гуляш или паприкаш. В Испании очень популярен пиментон — паприка, среди разновидностей которой особенно известна копченая.

Куда можно добавлять паприку

Паприка — универсальная приправа, поэтому ее использование не ограничивается несколькими блюдами. Она хорошо сочетается с курятиной и другим мясом, картофелем, тушеными и запеченными овощами, яйцами, бобовыми, супами и всевозможными соусами.

Помимо вкуса и аромата, специя придает блюдам аппетитный красно-оранжевый оттенок.

Есть только один нюанс: молотую паприку не стоит долго жарить при очень высокой температуре. Она может быстро подгореть, после чего вместо приятного аромата появится нежелательная горечь.

Поэтому секрет популярной специи оказался удивительно простым: паприка — это высушенный и перемолотый перец. А разнообразие ее вкусов объясняется сортами перца и способами обработки. В следующий раз, когда будете добавлять ложку алой приправы к блюду, вы уж точно будете знать, что находится в вашей баночке со специями.

FAQ

Из чего делают приправу паприки?

Паприку делают из высушенных и измельченных красных перцев. Чаще всего для ее производства используют разные сорта Capsicum annuum. В зависимости от сорта перца и способа обработки приправа может быть сладкой, острой или копченой.

Чем паприка отличается от красного перца?

Паприка сама является разновидностью приправы из молотого красного перца, однако понятие красный перец шире. Под ним могут подразумевать как свежий сладкий или острый перец, так и различные молотые острые специи. Паприка обычно имеет более мягкий вкус, а ее острота зависит от сорта перца и способа производства.

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