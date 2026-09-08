На Днепропетровщине мужчина стрелял в 13-летнего парня: причина шокирует

Подозреваемый

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В Каменском районе Днепропетровской области 64-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в сторону мопеда, которым руководил 13-летний парень. Ребенок получил ранение грудной клетки и находится в больнице.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

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Детали инцидента

О подозрении мужчине сообщили о процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение несовершеннолетнему по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

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По данным следствия, инцидент произошел вечером 2 сентября 2026 года. Мужчину якобы раздражали звуки из проезжей части. Он взял пневматическое ружье, вышел в направлении дороги и произвел выстрел в сторону проезжавшего мимо мопеда.

За рулем двухколесного транспорта находился 13-летний молодой человек. В результате выстрела ребенок получил огнестрельное ранение грудной клетки.

Пострадавший находится под наблюдением медиков в больнице.

Досудебное расследование проводится следователями следственного отдела отделения полиции №7 Каменского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

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В то же время согласно статье 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который 3 сентября в Святошинском районе в упор расстрелял директора клиники репродуктологии. 71-летний врач получил многочисленные огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Нападающий произвел 22 выстрела и после этого скрылся с места преступления. Для его розыска в Киеве проводилась специальная полицейская операция с привлечением спецназовцев КОРД. Задержание подозреваемого прошло 8 сентября. Правоохранители проводят следственные действия. Пострадавшим является известный репродуктолог Игорь Ильин, который, в частности, делал ЭКО старейшей роженицы Украины Валентине Подвербной.

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