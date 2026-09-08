- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой: рецепт вкусного десерта
Шоколадное тесто, нежный творог и ароматная кокосовая стружка — этот десерт выглядит эффектно и готовится на удивление легко.
Если хочется домашней выпечки, но без сложных кремов и десятков этапов, этот пирог станет отличным вариантом, рецепт которого был опубликован на странице Готовим_в_Кайф. Внутри воздушного шоколадного теста прячутся шарики из творога и кокосовой стружки — получается нежная начинка с приятным контрастом текстур.
Ингредиенты
Для шоколадного теста
яйца — 3 шт.
белок — 1 шт.
сахар — 120 г
мука — 100 г
какао — 20 г
разрыхлитель — 1 ч. л
растительное масло — 3 ст. л
соль — щепотка
Для кокосово-творожной начинки
творог — 300 г
желток — 1 шт.
сахар — 70 г
кокосовая стружка — 80 г
Приготовление
Сначала приготовьте начинку: смешайте творог, желток, сахар и кокосовую стружку до однородной массы.
Сформируйте из неё небольшие шарики.
Для теста взбейте яйца, белок, сахар и щепотку соли.
Добавьте растительное масло, а затем просеянную муку, какао и разрыхлитель.
Аккуратно перемешайте до однородности.
Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте маслом.
Выложите на дно творожно-кокосовые шарики и залейте их шоколадным тестом.
Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 мин.
Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых следов.
Перед подачей дайте пирогу немного остыть, так начинка лучше сохранит форму.
Насыщенное шоколадное тесто прекрасно сочетается с нежной кокосово-творожной начинкой, а сама выпечка не требует сложного украшения или особых кулинарных навыков. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего.