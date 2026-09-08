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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
130
Время на прочтение
2 мин

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой: рецепт вкусного десерта

Шоколадное тесто, нежный творог и ароматная кокосовая стружка — этот десерт выглядит эффектно и готовится на удивление легко.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Если хочется домашней выпечки, но без сложных кремов и десятков этапов, этот пирог станет отличным вариантом, рецепт которого был опубликован на странице Готовим_в_Кайф. Внутри воздушного шоколадного теста прячутся шарики из творога и кокосовой стружки — получается нежная начинка с приятным контрастом текстур.

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Ингредиенты

Для шоколадного теста

  • яйца — 3 шт.

  • белок — 1 шт.

  • сахар — 120 г

  • мука — 100 г

  • какао — 20 г

  • разрыхлитель — 1 ч. л

  • растительное масло — 3 ст. л

  • соль — щепотка

Для кокосово-творожной начинки

  • творог — 300 г

  • желток — 1 шт.

  • сахар — 70 г

  • кокосовая стружка — 80 г

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Приготовление

  1. Сначала приготовьте начинку: смешайте творог, желток, сахар и кокосовую стружку до однородной массы.

  2. Сформируйте из неё небольшие шарики.

  3. Для теста взбейте яйца, белок, сахар и щепотку соли.

  4. Добавьте растительное масло, а затем просеянную муку, какао и разрыхлитель.

  5. Аккуратно перемешайте до однородности.

  6. Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте маслом.

  7. Выложите на дно творожно-кокосовые шарики и залейте их шоколадным тестом.

  8. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 мин.

  9. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых следов.

  10. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, так начинка лучше сохранит форму.

Насыщенное шоколадное тесто прекрасно сочетается с нежной кокосово-творожной начинкой, а сама выпечка не требует сложного украшения или особых кулинарных навыков. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего.

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