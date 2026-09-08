Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой: рецепт вкусного десерта

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

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Если хочется домашней выпечки, но без сложных кремов и десятков этапов, этот пирог станет отличным вариантом, рецепт которого был опубликован на странице Готовим_в_Кайф. Внутри воздушного шоколадного теста прячутся шарики из творога и кокосовой стружки — получается нежная начинка с приятным контрастом текстур.

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Ингредиенты

Для шоколадного теста

яйца — 3 шт.

белок — 1 шт.

сахар — 120 г

мука — 100 г

какао — 20 г

разрыхлитель — 1 ч. л

растительное масло — 3 ст. л

соль — щепотка

Для кокосово-творожной начинки

творог — 300 г

желток — 1 шт.

сахар — 70 г

кокосовая стружка — 80 г

Шоколадный пирог с кокосово-творожной начинкой tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Приготовление

Сначала приготовьте начинку: смешайте творог, желток, сахар и кокосовую стружку до однородной массы. Сформируйте из неё небольшие шарики. Для теста взбейте яйца, белок, сахар и щепотку соли. Добавьте растительное масло, а затем просеянную муку, какао и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте до однородности. Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите на дно творожно-кокосовые шарики и залейте их шоколадным тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых следов. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, так начинка лучше сохранит форму.

Насыщенное шоколадное тесто прекрасно сочетается с нежной кокосово-творожной начинкой, а сама выпечка не требует сложного украшения или особых кулинарных навыков. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего.

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