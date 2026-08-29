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Заливной пирог с абрикосами: простой рецепт
Летний, воздушный пирог, который обязательно понравится и станет вашей любимой выпечкой.
Готовится просто и легко, а в итоге получается ароматный пирог с абрикосами, с которым справится даже начинающий кулинар.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана 20%
- 200 г
- масло растительное
- 60 мл
- сахар
- 150 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
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- сахарная пудра
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- абрикосы
- 400 г
Абрикосы помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите косточки и разделите на половинки.
Яйца с сахаром, взбейте блендером или венчиком в пышную массу, добавьте сметану, растительное масло, ванильный сахар, соль, перемешайте.
Всыпьте частыми просеянную муку с разрыхлителем, тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.
Форму для выпекания смажьте растительным маслом, влейте тесто и выложите абрикосы, слегка вдавливая их в тесто.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Выложите на блюдо, остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить из теста сухой.