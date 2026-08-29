Заливной пирог с абрикосами: простой рецепт

Готовится просто и легко, а в итоге получается ароматный пирог с абрикосами, с которым справится даже начинающий кулинар.

Абрикосы помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите косточки и разделите на половинки.

Яйца с сахаром, взбейте блендером или венчиком в пышную массу, добавьте сметану, растительное масло, ванильный сахар, соль, перемешайте.

Всыпьте частыми просеянную муку с разрыхлителем, тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.

Форму для выпекания смажьте растительным маслом, влейте тесто и выложите абрикосы, слегка вдавливая их в тесто.