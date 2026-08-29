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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Заливной пирог с абрикосами: простой рецепт

Летний, воздушный пирог, который обязательно понравится и станет вашей любимой выпечкой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
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Заливной пирог с абрикосами

Заливной пирог с абрикосами / © Credits

Готовится просто и легко, а в итоге получается ароматный пирог с абрикосами, с которым справится даже начинающий кулинар.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
яйца куриные
3 шт.
сметана 20%
200 г
масло растительное
60 мл
сахар
150 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
растительное масло
сахарная пудра
абрикосы
400 г

  1. Абрикосы помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите косточки и разделите на половинки.

  2. Яйца с сахаром, взбейте блендером или венчиком в пышную массу, добавьте сметану, растительное масло, ванильный сахар, соль, перемешайте.

  3. Всыпьте частыми просеянную муку с разрыхлителем, тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.

  4. Форму для выпекания смажьте растительным маслом, влейте тесто и выложите абрикосы, слегка вдавливая их в тесто.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Выложите на блюдо, остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить из теста сухой.

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