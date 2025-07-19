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Песочный пирог с абрикосами: классический рецепт
Обязательно приготовьте нежный и рассыпчатый песочный пирог со свежими абрикосами.
Хрустящее тесто и сладкая начинка с кусочками абрикос никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 250 гр;
масло сливочное — 100 гр + для смазывания формы;
яйцо куриное — 1 шт;
сахар — 100 гр;
вода — 50 мл;
сода пищевая — 0,5 ч л;
соль.
Для начинки:
абрикосы свежие — 350 гр;
сахар — 50 гр;
крахмал — 10 гр.
Приготовление:
В миске соедините просеянную муку, сахар, соду и соль, перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло, воду и быстро замесите тесто. От общей массы отделите ¼часть теста и отправьте его в морозильную камеру на 30 минут.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и распределите оставшуюся часть теста по дну формы, по бокам сделайте бортики и отправьте в холодильник на 30 минут.
Абрикосы помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите косточку и нарежьте крупными кубиками.
В отдельной миске смешайте сахар и крахмал.
Кусочки абрикос выложите на тесто в форме, посыпьте сахаром с крахмалом, затем сверху натрите замороженным тестом из морозильной камеры и разровняйте его.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем разрежьте на кусочки.
Советы:
Абрикосы можно выложить на тесто половинками.