Песочный пирог с абрикосами: классический рецепт

Хрустящее тесто и сладкая начинка с кусочками абрикос никого не оставит равнодушным.

В миске соедините просеянную муку, сахар, соду и соль, перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло, воду и быстро замесите тесто. От общей массы отделите ¼часть теста и отправьте его в морозильную камеру на 30 минут.

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и распределите оставшуюся часть теста по дну формы, по бокам сделайте бортики и отправьте в холодильник на 30 минут.

Абрикосы помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите косточку и нарежьте крупными кубиками.

В отдельной миске смешайте сахар и крахмал.

Кусочки абрикос выложите на тесто в форме, посыпьте сахаром с крахмалом, затем сверху натрите замороженным тестом из морозильной камеры и разровняйте его.