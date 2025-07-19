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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Песочный пирог с абрикосами: классический рецепт

Обязательно приготовьте нежный и рассыпчатый песочный пирог со свежими абрикосами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Песочный пирог с абрикосами

Песочный пирог с абрикосами / © Credits

Хрустящее тесто и сладкая начинка с кусочками абрикос никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 гр;

  • масло сливочное — 100 гр + для смазывания формы;

  • яйцо куриное — 1 шт;

  • сахар — 100 гр;

  • вода — 50 мл;

  • сода пищевая — 0,5 ч л;

  • соль.

Для начинки:

  • абрикосы свежие — 350 гр;

  • сахар — 50 гр;

  • крахмал — 10 гр.

Приготовление:

  1. В миске соедините просеянную муку, сахар, соду и соль, перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло, воду и быстро замесите тесто. От общей массы отделите ¼часть теста и отправьте его в морозильную камеру на 30 минут.

  2. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и распределите оставшуюся часть теста по дну формы, по бокам сделайте бортики и отправьте в холодильник на 30 минут.

  3. Абрикосы помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите косточку и нарежьте крупными кубиками.

  4. В отдельной миске смешайте сахар и крахмал.

  5. Кусочки абрикос выложите на тесто в форме, посыпьте сахаром с крахмалом, затем сверху натрите замороженным тестом из морозильной камеры и разровняйте его.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем разрежьте на кусочки.

Советы:

  • Абрикосы можно выложить на тесто половинками.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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