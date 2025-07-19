Стрельба на шахте "Вагнера" в Африке: много погибших

Бойцы ЧВК "Вагнер» / © Associated Press

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В Центральноафриканской Республике произошла стрельба на золотом руднике, контролируемом российским ППК «Вагнер».

Об инциденте сообщает ABC News.

По предварительным данным, погибли более 10 человек. Как сообщает СМИ, сначала их заставили искать золото в запретной зоне, после чего застрелили.

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Официальных комментариев от властей Центральноафриканской Республики пока нет. Молчат об инциденте также представители рудника и сотрудники Вагнера.

Как известно, с 2018 года российская компания наемников, известная как «Вагнер», охраняет чиновников в Центральноафриканской Республике, а также управляет прибыльными концессиями на добычу. Их солдаты обвиняются в десятках преступлений.

Центральноафриканская Республика, богатая природными ресурсами, но охваченная этническими конфликтами, экстремальной бедностью и безудержной коррупцией, стала полем для опасного политического эксперимента: захват государства частной компанией, объединяющей боевые действия с прибыльными коммерческими интересами, преимущественно добычей золота, алмаз.

Напомним, в начале июня 2025 года наемники российского ЧВК «Вагнер» объявили о том, что «завершают основную миссию» в африканской стране Мали и возвращаются в РФ.

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