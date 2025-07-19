Россия содрогалась от взрывов: дроны летели на Москву

Ночью в Москве было неспокойно / © Associated Press

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В ночь на субботу, 19 июля, Москву атаковали БпЛА. Мэр Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила, по меньшей мере, 12 двигавшихся в сторону столицы беспилотников.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают, что в подмосковном Дмитрове обломки БпЛА повредили высоковольтную ЛЭП. Взрывы также слышали жители Нахабино, Зеленограде и Истри.

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В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили шесть БпЛА над Московским регионом, пять из них летело на Москву. Всего, по данным Минобороны РФ, были уничтожены и перехвачены 26 БпЛА над регионами России.

Между тем, российские медиа сообщили, что в аэропорту Мурманска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причины ограничений не сообщаются.

Напомним, 16 июля дроны атаковали российский Белгород.

18 июля в Подмосковье возле столичного аэропорта «Домодедово» возник пожар после громких взрывов.

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