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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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СНБО проведет аудит исполнения решений Ставки — Умеров

Умеров рассказал о ключевых направлениях работы в должности секретаря СНБО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении провести аудит исполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении на его странице Facebook.

«Провел первую рабочую встречу с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обозначил перспективы и задачи, определенные Верховным главнокомандующим. В фокусе — эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки и содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения», — отметил он.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №496/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

Умеров был главой Минобороны с сентября 2023 года. 17 июля его уволили и назначили на эту должность экс-премьера Дениса Шмыгаля. Шмыгаль стал новым министром обороны.

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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