Рустем Умеров / © Getty Images

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении провести аудит исполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении на его странице Facebook.

«Провел первую рабочую встречу с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обозначил перспективы и задачи, определенные Верховным главнокомандующим. В фокусе — эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки и содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения», — отметил он.

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Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №496/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

Умеров был главой Минобороны с сентября 2023 года. 17 июля его уволили и назначили на эту должность экс-премьера Дениса Шмыгаля. Шмыгаль стал новым министром обороны.