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СНБО проведет аудит исполнения решений Ставки — Умеров
Умеров рассказал о ключевых направлениях работы в должности секретаря СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении провести аудит исполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом говорится в сообщении на его странице Facebook.
«Провел первую рабочую встречу с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обозначил перспективы и задачи, определенные Верховным главнокомандующим. В фокусе — эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки и содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения», — отметил он.
Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №496/2025 обнародован на сайте Офиса президента.
Умеров был главой Минобороны с сентября 2023 года. 17 июля его уволили и назначили на эту должность экс-премьера Дениса Шмыгаля. Шмыгаль стал новым министром обороны.