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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 19 июля: какова будет ее мощность

В период магнитной бури следует прислушиваться к сигналам собственного тела и эмоциональным состояниям.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

Сегодня, 19 июля, солнечная активность будет низкой. Магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом стало известно из данных портала Meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитная буря 19 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 19 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые. Во время геомагнитных возмущений могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

Напомним, раньше мы писали о том, сколько кофе можно пить в день. Ведь кофе способен не только заряжать энергией, но и может нагружать сердечно-сосудистую систему, если злоупотреблять ею.

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Дата публикации
Количество просмотров
405
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