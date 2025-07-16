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- Украина
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На Украину идет непогода: где будут грозы, град и сильный ветер
Объявлен I уровень опасности в ряде регионов. Спасатели просят быть осмотрительными.
В среду, 16 июля, в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ухудшение погодных условий ожидается в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях.
"В ближайшие три часа с содержанием до конца суток прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Объявленный и уровень опасности – желтый.
В свою очередь, спасатели предупреждают , что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Вместе с тем, по информации синоптиков, 16 июля погода в Украине во многих областях будет теплой и жаркой. В части областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.
Атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы, 16 июля приведет в западных областях Украины к неустойчивой погоде с колебаниями давления и влажности. Днем фронт распространит свое влияние и на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.