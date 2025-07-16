На Украину идет непогода: где будут грозы, град и сильный ветер

Возможны грозы. / © pixabay.com

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В среду, 16 июля, в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ухудшение погодных условий ожидается в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях.

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"В ближайшие три часа с содержанием до конца суток прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Объявленный и уровень опасности – желтый.

В свою очередь, спасатели предупреждают , что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Ненастье в Украине 16 июля. / © Укргидрометцентр

Вместе с тем, по информации синоптиков, 16 июля погода в Украине во многих областях будет теплой и жаркой. В части областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

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Атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы, 16 июля приведет в западных областях Украины к неустойчивой погоде с колебаниями давления и влажности. Днем фронт распространит свое влияние и на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.