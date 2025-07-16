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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1066
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 16 июля: какой будет ее мощность

Существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 16 июля, солнечная активность будет умеренно- К-индекс 4. Магнитная буря опустится до желтого уровня.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

Заметим, что практически с 5 июля активность Солнца повышена. Специалисты фиксировали мощные магнитные бури красного уровня до 15 июля. Значительно ослабли только 10 июля.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, какие продукты выводят из организма лишнюю жидкость и убирают отеки.

Дата публикации
Количество просмотров
1066
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