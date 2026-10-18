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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 18 октября: сколько баллов будет

По данным учёных, геомагнитная обстановка ожидается спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

Пока геомагнитные условия достаточно спокойны. В воскресенье, 18 октября, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 1,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра постепенно снижается, а влияние корональной дыры ослабевает. В то же время, несколько дней назад зафиксировали несколько корональных выбросов массы. Они, вероятно, не направлены непосредственно на Землю, однако незначительное влияние от соприкасающихся столкновений полностью не исключают.

В целом геомагнитная обстановка ожидается спокойной, хотя иногда возможны периоды повышенной активности.

Магнитная буря 18 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 18 октября. Фото: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой планеты. Она может сопровождаться незначительными колебаниями геомагнитной активности, однако обычно не влечет за собой серьезных перебоев в работе техники или связи.

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