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Магнітна буря 18 жовтня: скільки балів буде
За даними науковців, геомагнітна обстановка очікується спокійною.
Наразі геомагнітні умови досить спокійні. У неділю, 18 жовтня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 1,7 (зелений рівень).
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру поступово знижується, а вплив корональної діри слабшає. Водночас кілька днів тому зафіксували кілька корональних викидів маси. Вони, ймовірно, не спрямовані безпосередньо до Землі, однак незначний вплив від дотичних зіткнень повністю не виключають.
Загалом геомагнітна обстановка очікується спокійною, хоча подекуди можливі періоди підвищеної активності.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою планети. Вона може супроводжуватися незначними коливаннями геомагнітної активності, однак зазвичай не спричиняє серйозних перебоїв у роботі техніки чи зв’язку.