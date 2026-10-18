Магнітна буря 18 жовтня: скільки балів буде

Магнітна буря / © pixabay.com

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Наразі геомагнітні умови досить спокійні. У неділю, 18 жовтня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 1,7 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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Швидкість сонячного вітру поступово знижується, а вплив корональної діри слабшає. Водночас кілька днів тому зафіксували кілька корональних викидів маси. Вони, ймовірно, не спрямовані безпосередньо до Землі, однак незначний вплив від дотичних зіткнень повністю не виключають.

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Загалом геомагнітна обстановка очікується спокійною, хоча подекуди можливі періоди підвищеної активності.

Магнітна буря 18 жовтня. Фото: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою планети. Вона може супроводжуватися незначними коливаннями геомагнітної активності, однак зазвичай не спричиняє серйозних перебоїв у роботі техніки чи зв’язку.

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