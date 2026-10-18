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Дроны устроили "ад" в Санкт-Петербурге: горит порт, поврежден мост, "легла" соцсеть (видео)
В ночь на 18 октября в российском Санкт-Петербурге прозвучала серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников.
Ночью беспилотники атаковали Ленинградскую область России и Санкт-Петербург.
Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
По предварительной информации, в Санкт-Петербурге БпЛА поразили крупный нефтетопливный порт, который считается одним из крупнейших специализированных терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о 57 сбитых беспилотниках. По его словам, в поселке Низина Ломоносовского района обломки повредили четыре автомобиля на парковке и повлекли за собой пожар.
В то же время, жители Санкт-Петербурга жаловались, что SMS-предупреждения об угрозе дронов не поступали или приходили с существенной задержкой.
Кроме того, беспилотник попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Это часть Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города.
В Ленинградской области атаковали датацентр ВКонтакте, в соцсети масштабный сбой.
ЦОД ВКонтакте вероятно потерпел удар, пользователи жалуются на серьезные перебои в работе платформы и связанных сервисов.
Также, по данным OSINT-аналитиков, помимо ударов по нефтетопливному центру и датацентру Вконтакте, в Санкт-Петербурге была атакована подстанция «Восточная» мощностью 330 кВ. В результате атаки по этому объекту в части Ленинградской области и в самом Санкт-Петербурге наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.
Напомним, в ночь на 14 октября украинские дроны массированно атаковали Москву. Также летело по Саратовской области, где уже известно о попадании.