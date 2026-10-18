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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны устроили "ад" в Санкт-Петербурге: горит порт, поврежден мост, "легла" соцсеть (видео)

В ночь на 18 октября в российском Санкт-Петербурге прозвучала серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В РФ было неспокойно

В РФ было неспокойно / © Associated Press

Ночью беспилотники атаковали Ленинградскую область России и Санкт-Петербург.

Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

По предварительной информации, в Санкт-Петербурге БпЛА поразили крупный нефтетопливный порт, который считается одним из крупнейших специализированных терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о 57 сбитых беспилотниках. По его словам, в поселке Низина Ломоносовского района обломки повредили четыре автомобиля на парковке и повлекли за собой пожар.

В то же время, жители Санкт-Петербурга жаловались, что SMS-предупреждения об угрозе дронов не поступали или приходили с существенной задержкой.

Кроме того, беспилотник попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Это часть Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города.

В Ленинградской области атаковали датацентр ВКонтакте, в соцсети масштабный сбой.

ЦОД ВКонтакте вероятно потерпел удар, пользователи жалуются на серьезные перебои в работе платформы и связанных сервисов.

Также, по данным OSINT-аналитиков, помимо ударов по нефтетопливному центру и датацентру Вконтакте, в Санкт-Петербурге была атакована подстанция «Восточная» мощностью 330 кВ. В результате атаки по этому объекту в части Ленинградской области и в самом Санкт-Петербурге наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

Напомним, в ночь на 14 октября украинские дроны массированно атаковали Москву. Также летело по Саратовской области, где уже известно о попадании.

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