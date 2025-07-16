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Магнітна буря 16 липня: яка буде її потужність
Суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
У середу, 16 липня, сонячна активність буде помірно- К-індекс 4. Магнітна буря опуститься до жовтого рівня.
Про це свідчать дані Мeteoagent.
Зауважимо, практично від 5 липня активність Сонця підвищена. Фахівці фіксували потужні магнітні бурі червоного рівня до 15 липня. Значно послабшали лише 10 липня.
Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
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