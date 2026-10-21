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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 21 жовтня: скільки балів буде

Посилення геомагнітної активності може бути незначним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 21 жовтня, магнітна буря трохи слабне і опуститься до К-індексу 3,2 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Сьогодні на Землю має вплинути швидкісний потік сонячного вітру з корональної діри, що може спричинити слабку, але не тривалу геомагнітну бурю рівня G1. Надалі геомагнітна активність поступово знижуватиметься в міру ослаблення впливу цього потоку.

Магнітна буря 21 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 21 жовтня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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