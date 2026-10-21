- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 21 жовтня: скільки балів буде
Посилення геомагнітної активності може бути незначним.
У середу, 21 жовтня, магнітна буря трохи слабне і опуститься до К-індексу 3,2 (зелений рівень).
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Сьогодні на Землю має вплинути швидкісний потік сонячного вітру з корональної діри, що може спричинити слабку, але не тривалу геомагнітну бурю рівня G1. Надалі геомагнітна активність поступово знижуватиметься в міру ослаблення впливу цього потоку.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.