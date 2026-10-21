Компанію Цукерберга оштрафували на $25 млрд за брехню про дані користувачів Facebook

Марк Цукерберг

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Суд у штаті Нью-Мексико зобов’язав компанію Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, виплатити $25 млрд штрафу за порушення законодавства та введення громадськості в оману щодо використання персональних даних користувачів Facebook. Суд встановив, що компанія роками приховувала правду про свої бізнес-практики, а її керівництво, зокрема Марк Цукерберг, брало участь у комунікаціях, спрямованих на введення громадськості в оману.

Про це повідомляє BBC.

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Це найбільший штраф в історії Meta за ведення бізнесу. Компанія вже заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

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Meta роками вводила користувачів в оману

Рішення ухвалили після судового процесу, який тривав два тижні. Суддя Френсіс Метью дійшов висновку, що Meta умисно порушувала закон і вводила громадськість в оману щодо використання та передачі даних Facebook упродовж 2010–2021 років.

За матеріалами справи, керівництво компанії роками запевняло користувачів, що їхні дані не передають третім сторонам без дозволу. Однак ці заяви не відповідали дійсності.

Суддя наголосив, що неправдиві твердження стосувалися не лише окремих аспектів поводження з даними, а й основних принципів ведення бізнесу компанії.

Внутрішнє листування топменеджерів, зокрема Марка Цукерберга, за висновком суду, свідчило про намір вводити громадськість в оману.

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Що стало причиною судового позову

Позов Нью-Мексико пов’язаний із практиками Facebook, які стали відомими під час скандалу навколо британської консалтингової компанії Cambridge Analytica. Вона використовувала дані мільйонів користувачів соціальної мережі у своїй політичній діяльності, зокрема в контексті президентських виборів у США 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп.

У 2019 році Федеральна торгова комісія США оштрафувала Facebook на $5 млрд за порушення конфіденційності даних. Однак, як випливає з рішення суду в Нью-Мексико, претензії до компанії стосувалися тривалого періоду та систематичного введення користувачів в оману.

За оцінкою адвокатів штату, від неправдивих заяв Meta щодо контролю над персональними даними постраждали приблизно два мільйони жителів Нью-Мексико. Присяжні встановили понад 40 мільйонів порушень законодавства штату.

Чому штраф становить $25 млрд

Юристи Нью-Мексико домагалися штрафу до $40 млрд. Представники Meta, зі свого боку, наполягали, що стягнення на суму понад $3,4 млрд було б неконституційним.

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Загальний розмір санкцій, розрахований на основі встановлених порушень, сягав $219 млрд, однак суддя зменшив його до $25 млрд. Ця сума приблизно дорівнює квартальному прибутку компанії.

Генеральний прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявив, що рішення має продемонструвати технологічним корпораціям: їхні розміри та вплив не звільняють від відповідальності перед законом.

Meta оскаржуватиме рішення суду

Головний юрист Meta Сі-Джей Махоні розкритикував рішення суду, заявивши, що воно фактично робить ведення бізнесу в Нью-Мексико майже неможливим. Компанія має намір подати апеляцію та вважає, що зможе домогтися скасування рішення.

Це не перший великий судовий конфлікт Meta у США. Раніше Нью-Мексико також домігся рішення про стягнення з компанії майже $1 млрд у справі, пов’язаній із введенням громадськості в оману щодо безпеки її платформ для дітей.

Крім того, низка американських штатів висувала претензії до Meta через недостатні заходи захисту неповнолітніх у соціальних мережах. Частину таких спорів компанія врегулювала мировими угодами без визнання провини.

Нагадаємо, компанія Meta також потрапила у скандал через смарт-окуляри та технологію розпізнавання облич NameTag. Сім’ї з Іллінойсу та Каліфорнії подали колективний позов, звинувативши техгіганта в незаконному збиранні біометричних даних користувачів Facebook та Instagram.

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