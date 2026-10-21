Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не став однозначно погоджуватися з характеристикою російського президента Володимира Путіна як “гуманіста”, яку раніше озвучив спецпосланець Стів Віткофф. Водночас він припустив, що таке визначення можна застосувати в контексті звільнення людини, яка, за його словами, вважала, що проведе все життя у в’язниці.

Про це йшлося у розмові Трампа з журналістами, яку транслює Fox News.

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Репортери поцікавилися у президента США, чи поділяє він оцінку Стіва Віткоффа, який назвав керівника РФ Володимир Путіна «гуманістом».

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«Думаю, можна так сказати з огляду на конкретну мету — звільнення людини, яка вважала, що проведе все життя у в’язниці. Але я б нічого не казав ні так, ні інакше», — відповів Трамп.

Тож Трамп не підтвердив прямо, що вважає Путіна гуманістом, але й не відкинув такої характеристики, пов’язавши її зі звільненням ув’язненого.

Що відомо про Путіна-”гуманіста” — деталі

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф зустрівся із диктатором Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі та назвав його «гуманістом».

Віткофф порівняв кремлівського очільника, армія якого саме того моменту вчергове завдає кривавих ударів по Україні та вбиває мирних жителів, з президентом США Дональдом Трампом.

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«Президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу», — сказав Віткофф під час зустрічі із Путіним.

Згодом на це відреагували в США. Американський сенатор-республіканець Том Тілліс обурився заявою Віткоффа, заявивши, що тому варто повернутися до України і запитати про гуманність сім’ї дітей, яких Володимир Путін викрав чи вбив.

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