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Трамп прокомментировал слова Виткоффа о Путине-"гуманисте" — что сказал
Дональда Трампа спросили, соглашается ли он с заявлением Стива Уиткоффа о Путине-”гуманисте”. Президент США ответил неоднозначно.
Президент США Дональд Трамп не стал однозначно соглашаться с характеристикой российского президента Владимира Путина как “гуманиста”, ранее озвученной спецпосланником Стивом Уиткоффом. В то же время, он предположил, что такое определение можно применить в контексте освобождения человека, который, по его словам, считал, что проведет всю жизнь в тюрьме.
Об этом говорилось в разговоре Трампа с журналистами, который транслирует Fox News.
Репортеры поинтересовались у президента США, разделяет ли он оценку Стива Виткоффа, который назвал руководителя РФ Владимира Путина «гуманистом».
«Думаю, можно так сказать, учитывая конкретную цель — освобождение человека, который считал, что проведет всю жизнь в тюрьме. Но я бы ничего не говорил ни так, ни иначе», – ответил Трамп.
Так что Трамп не подтвердил прямо, что считает Путина гуманистом, но и не отверг такой характеристики, увязав ее с освобождением заключенного.
Что известно о Путине-”гуманисте” — детали
Напомним, спецпосланник США Стив Уиткофф встретился с диктатором Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге и назвал его «гуманистом».
Уиткофф сравнил кремлевского главу, армия которого именно в тот момент в очередной раз наносит кровавые удары по Украине и убивает мирных жителей, с президентом США Дональдом Трампом.
«Президент Трамп – гуманист. Вы тоже гуманист, господин. Я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение», — сказал Уиткофф во время встречи с Путиным.
Впоследствии на это отреагировали в США. Американский сенатор-республиканец Том Тиллис возмутился заявлением Уиткоффа, сказав, что тому следует вернуться в Украину и спросить про гуманность семьи детей, которых Владимир Путин похитил или убил.