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Дата публикации
Категория
Украина
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"Путин хочет нас убить": Ющенко объяснил, почему компромисс с Россией невозможен

Экспрезидент Украины Виктор Ющенко заявил, что в войне с Россией Украина не может идти на политические компромиссы, поскольку, по его словам, цель Кремля уничтожить украинцев как нацию.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Виктор Ющенко

Виктор Ющенко / © Associated Press

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в войне с Россией у Украины нет простора для «больших политических компромиссов», поскольку, по его словам, цель Кремля — уничтожить украинцев как нацию. Он подчеркнул, что выбирает борьбу вместе с демократическим миром и верит в победу Украины.

Об этом Ющенко рассказал журналистке «Новости.LIVE» Галине Остаповец во время форума по случаю 20-летия Украинского института национальной памяти.

«Ему не Донбасс нужен»: почему Ющенко не видит простора для компромиссов

По мнению экспрезидента, война против Украины — это не просто борьба за территории, а попытка России лишить украинцев права на существование.

Путин нас хочет убить. Ему не Донбасс нужен. Ему нужно, чтобы не было нас, украинцев. А мы хотим жить. Ну, пожалуйста, предложите, где здесь компромисс? — сказал Ющенко.

Он наметил три возможных сценария для Украины: гибель, вынужденный выезд из страны или борьба вместе с демократическим миром. Сам Ющенко, по его словам, выбирает последний вариант.

«Нас либо убьют, либо мы уедем, либо мы будем бороться вместе с демократическим миром, и мы победим. Я выбираю третий вариант. Первого не существует и второго не существует», — заявил он.

Ющенко также подчеркнул, что полномасштабная война продемонстрировала ценность единства украинцев и то, как изменилось общество за годы независимости.

«Мы стали нацией»: как изменились украинцы за 35 лет

По словам третьего президента, с 1991 года украинское общество стало более зрелым и лучше осознало собственную национальную идентичность. Он упомянул, что в начале независимости взгляды граждан на будущее страны существенно отличались.

«За 35 лет, действительно, мы стали нацией. За 35 лет мы стали взрослыми. И с того 91 года, как мы начинали, когда половина в одну сторону хотела идти, вторая половина в другую, а некоторые даже и не туда, и не сюда… На самом деле, за 35 лет появилась интересная нация», — сказал Ющенко.

Он добавил, что нынешняя война еще более отчетливо показала, насколько важно украинцам держаться вместе.

«Главное оружие — оружие духа»: Ющенко объяснил, почему верит в победу

Говоря о противостоянии с Россией, Ющенко сравнил Украину со спартанцами, оказавшими сопротивление численно более сильному врагу. По его убеждению, решающую роль играют не только количество войск или ресурсов, но и сила духа.

«Мы, как 300 спартанцев, получили именно главное оружие — оружие духа. И поэтому мне лично безразлично, сколько россиян: 250, 350 или менее 100 миллионов. Мы их победим, потому что за ними хаос, за ними неволя», — заявил он.

Ющенко также высказался о российском обществе, утверждая, что оно на протяжении веков не знало подлинной свободы.

«Вот себе 700 километров от нас живет нация, которая за последние 300 лет ни в коем дне не знала, что такое свобода», — сказал экспрезидент.

Виктор Ющенко также поблагодарил всех, кто приближает победу Украины — военных и гражданских.

«Хвала каждому, кто сегодня работает на нашу победу, кто на фронт работает, кто на тыл, но все мы на фронте, одним словом», — подчеркнул он.

По словам экс-президента, сегодня украинцы представляют «величественный и великий европейский мировой народ».

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Ющенко обратился к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором раскритиковал возможные уступки России и торговлю российским дизельным топливом. Экспрезидент подчеркнул, что с тиранами не договариваются, их останавливают, а также призвал Вашингтон помнить об обязательствах перед Украиной.

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