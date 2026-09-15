Фото мільйонів людей в Instagram могли використати в Meta: що відомо про скандал

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Компанія Meta опинилася в центрі чергового скандалу через смарт-окуляри та технологію розпізнавання облич NameTag. Сім’ї з Іллінойсу та Каліфорнії подали колективний позов, звинувативши техгіганта в незаконному збиранні біометричних даних користувачів Facebook та Instagram.

Про це повідомляє Futurism.

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Секретний код та збирання біометрії

Приводом для позову стало червневе розслідування Wired. Журналісти з’ясували, що Meta таємно додала код розпізнавання облич у застосунок для розумних окулярів. У позові вказано, що компанія сканувала відкриті фото у соцмережах для створення бази цифрових знімків облич.

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За словами позивачів, функція NameTag мала розпізнавати незнайомців на вулиці через зіставлення фотографій профілів. Для цього штучний інтелект Emu навчали на масивах завантажених користувачами даних.

Реакція Meta та позиція компанії

Технічний директор Meta Ендрю Босворт раніше публічно описував NameTag як «чудову функцію». Втім, після публікації розслідування компанія почала заперечувати наміри випустити цю технологію на ринок, а саму статтю назвала «абсолютно нечесною»

«Цей позов є безпідставним і спотворює нашу роботу. Ми прозоро повідомляли про те, як використовуємо інформацію людей для створення та вдосконалення наших продуктів штучного інтелекту. Що стосується NameTags, то ще нічого не було відправлено споживачам, і остаточного рішення щодо того, що тут робити, якщо взагалі щось робити, ще не ухвалено», — зазначили у компанії.

Попередні проблеми з конфіденційністю

Це вже не перші судові проблеми Meta через збирання біометрії. 2020 року компанія заплатила 650 мільйонів доларів за подібний позов, а 2024 року — ще 1,4 мільярда доларів у штаті Техас.

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Тепер Meta знову потрапила в скандал через розумні окуляри та функцію розпізнавання облич NameTag. Сім’ї з Іллінойсу та Каліфорнії подали колективний позов, звинувативши компанію в незаконному збиранні знімків облич із Facebook та Instagram.

Нагадаємо, раніше масові звільнення заради розвитку штучного інтелекту принесли компанії Meta лише скандали та збої, бо нові технології не змогли повноцінно виконувати роботу людей.

Раніше повідомлялося, що підлітки у США почали використовувати розумні окуляри Meta для прихованого запису однокласників, зокрема дівчат, а потім публікувати такі відео в TikTok та Instagram.

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