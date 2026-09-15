Прожив 63 роки під прицілом камер: вчений помер одразу після останнього інтерв’ю

Британський науковець Нік Гітчон / © скриншот з відео

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У 1964 році британське телебачення почало унікальний документальний експеримент: 14 семирічних дітей розпитали про їхні мрії, страхи та майбутнє, а потім поверталися до них кожні сім років. Так народився серіал Seven Up!, який згодом перетворився на один із найвідоміших документальних проєктів у світі й показав, як його герої дорослішали, будували кар’єру, створювали сім’ї та старіли.

Про трагічну історію одного з учасників, який не дожив до фінального випуску, розповідає LADbible.

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Історія створення унікального проєкту

Маленький хлопчик Нік Гітчон приєднався до знімань у віці 6 років і мріяв вивчати космос. Згодом скромний син фермера здійснив свою мрію та став видатним науковцем у галузі ядерного синтезу.

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«Нік був надзвичайно професійним і постійно вдавав, що почувається набагато краще, ніж це було насправді», — пригадала продюсерка Клер Льюїс.

Чоловік побудував успішну кар’єру в американському університеті, куди переїхав у 1980 роках. Він мужньо боровся з онкологічним захворюванням горла і продовжував активно працювати до весни 2022 року.

«Читаючи між рядків його електронних листів, я усвідомила, наскільки він насправді тяжко хворий», — пояснила керівниця знімальної групи.

Останні дні життя вченого

Через стрімке погіршення стану здоров’я науковця команда вирішила записати його частину для фінального сезону достроково. Знімальна група терміново вирушила до Сполучених Штатів у 2023 році для запису останньої розмови.

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«Нік помер через 3 дні після нашого інтерв’ю, коли ми летіли в літаку назад із Чикаго», — розповіла засмучена продюсерка.

Сцени за участю науковця в останньому сезоні вийшли надзвичайно емоційними та важкими для перегляду. Попри неймовірну слабкість, викладач не припиняв дбати про успішність своїх підопічних в університеті.

«Аж до останнього моменту, перед самою смертю, він перевіряв студентські дисертації на своєму телефоні», — захоплюються творці проєкту.

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік з’їв романтичний подарунок дружини і помер. Після встановлення джерела зараження небезпечною хворобою вдова вимагає компенсацію від виробника.

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