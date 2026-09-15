ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Прожив 63 роки під прицілом камер: вчений помер одразу після останнього інтерв’ю

Учасник найвідомішого у світі документального проєкту пішов із життя всього через три дні після запису своєї останньої розмови з продюсерами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Нік Гітчон

Британський науковець Нік Гітчон / © скриншот з відео

У 1964 році британське телебачення почало унікальний документальний експеримент: 14 семирічних дітей розпитали про їхні мрії, страхи та майбутнє, а потім поверталися до них кожні сім років. Так народився серіал Seven Up!, який згодом перетворився на один із найвідоміших документальних проєктів у світі й показав, як його герої дорослішали, будували кар’єру, створювали сім’ї та старіли.

Про трагічну історію одного з учасників, який не дожив до фінального випуску, розповідає LADbible.

Історія створення унікального проєкту

Маленький хлопчик Нік Гітчон приєднався до знімань у віці 6 років і мріяв вивчати космос. Згодом скромний син фермера здійснив свою мрію та став видатним науковцем у галузі ядерного синтезу.

«Нік був надзвичайно професійним і постійно вдавав, що почувається набагато краще, ніж це було насправді», — пригадала продюсерка Клер Льюїс.

Чоловік побудував успішну кар’єру в американському університеті, куди переїхав у 1980 роках. Він мужньо боровся з онкологічним захворюванням горла і продовжував активно працювати до весни 2022 року.

«Читаючи між рядків його електронних листів, я усвідомила, наскільки він насправді тяжко хворий», — пояснила керівниця знімальної групи.

Останні дні життя вченого

Через стрімке погіршення стану здоров’я науковця команда вирішила записати його частину для фінального сезону достроково. Знімальна група терміново вирушила до Сполучених Штатів у 2023 році для запису останньої розмови.

«Нік помер через 3 дні після нашого інтерв’ю, коли ми летіли в літаку назад із Чикаго», — розповіла засмучена продюсерка.

Сцени за участю науковця в останньому сезоні вийшли надзвичайно емоційними та важкими для перегляду. Попри неймовірну слабкість, викладач не припиняв дбати про успішність своїх підопічних в університеті.

«Аж до останнього моменту, перед самою смертю, він перевіряв студентські дисертації на своєму телефоні», — захоплюються творці проєкту.

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік з’їв романтичний подарунок дружини і помер. Після встановлення джерела зараження небезпечною хворобою вдова вимагає компенсацію від виробника.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie