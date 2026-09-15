Прожил 63 года под прицелом камер: ученый умер сразу после последнего интервью

Британский ученый Ник Гитчон / © скриншот с видео

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В 1964 году британское телевидение начало уникальный документальный эксперимент: 14 семилетних детей расспросили об их мечтах, страхах и будущем, а затем возвращались к ним каждые семь лет. Так родился сериал Seven Up! , который впоследствии превратился в один из самых известных документальных проектов в мире и показал, как герои его взрослели, строили карьеру, создавали семьи и старели.

О трагической истории одного из участников, не дожившего до финального выпуска, рассказывает LADbible.

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История создания уникального проекта

Маленький мальчик Ник Гитчон присоединился к съемкам в возрасте 6 лет и мечтал учить космос. Впоследствии скромный сын фермера осуществил свою мечту и стал выдающимся ученым в области ядерного синтеза.

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«Ник был чрезвычайно профессиональным и постоянно делал вид, что чувствует себя гораздо лучше, чем это было на самом деле», — вспомнила продюсер Клер Льюис.

Человек построил успешную карьеру в американском университете, куда переехал в 1980 годах. Он мужественно сражался с онкологическим заболеванием горла и продолжал активно работать до весны 2022 года.

«Читая между строками его электронных писем, я осознала, насколько он на самом деле тяжело болен», — объяснила руководительница съемочной группы.

Последние дни жизни ученого

Из-за стремительного ухудшения здоровья ученого команда решила записать его часть для финального сезона досрочно. Съемочная группа срочно отправилась в Соединенные Штаты в 2023 году для записи последнего разговора.

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"Ник умер через 3 дня после нашего интервью, когда мы летели в самолете обратно из Чикаго", - рассказала расстроенная продюсер.

Сцены с участием ученого в последнем сезоне получились очень эмоциональными и тяжелыми для просмотра. Несмотря на невероятную слабость, преподаватель не прекращал заботиться об успешности своих подопечных в университете.

«Вплоть до последнего момента, перед самой смертью, он проверял студенческие диссертации на своем телефоне», — увлекаются создатели проекта.

Напомним, в Великобритании мужчина съел романтический подарок жене и скончался . После установки источника заражения опасной болезнью, вдова требует компенсацию от производителя.

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