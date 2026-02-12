Жінка втратила понад мільйон гривень через відео з собаками в Instagram

Рошель Марінато зазнала фінансових втрат через блокування її Instagram-акаунтів / © YouTube/Sky News Australia

Публікація звичайного відео з домашніми улюбленцями обернулася для власниці компанії Pilates World Australia Рошель Марінато фінансовою катастрофою. Через помилкові звинувачення штучного інтелекту жінка втратила доступ до бізнес-акаунтів в Instagram та значні прибутки.

Про це пише Lad Bible.

Причина блокування акаунтів у Instagram

Марінато розповіла, що через проблеми з Instagram недоотримала близько 25 тис. фунтів стерлінгів (близько 1 млн 470 тис. грн).

У червні минулого року жінка отримала лист від Meta після публікації відео на своєму особистому акаунті. На відео були лише її троє собак, які дивилися у вікно. Однак, за словами Рошель, їй повідомили про нібито порушення правил платформи щодо «сексуальної експлуатації дітей, насильства та оголеності».

Після цього заблокували як особистий профіль австралійки, так і бізнес-сторінку, попри те, що вона підкреслювала: «у відео не було жодних людей».

Троє собак, які були показані на відео / © скриншот з відео

Що відповіли у Meta?

Матір чотирьох дітей 22 рази зверталася до Meta — власника Instagram, Facebook і WhatsApp — намагаючись оскаржити блокування. За її словами, відповіді надходили від системи штучного інтелекту, яка відхиляла всі апеляції, і акаунти залишалися вимкненими.

«Я отримала лист від Meta, в якому повідомлялося, що мій акаунт призупинено», — сказала Рошель, додавши, що через втрату доступу до соцмереж її бізнес недоотримав приблизно 25 тис. фунтів.

Юристи Марінато надсилали звернення до офісів Meta у Каліфорнії та Сіднеї, однак це не дало результату.

Як вдалося повернути акаунти?

Зрештою, Рошель звернулася до сторонньої компанії та заплатила за відновлення доступу, пояснивши, що її бізнес зазнавав настільки серйозних втрат, що вона була змушена піти на ризик.

«Ми заплатили їм, і я думала, що це, мабуть, шахрайство, але на той момент я була настільки відчайдушна, бізнес зазнавав настільки серйозного впливу, що я була готова ризикнути — і це спрацювало, ми повернули наші акаунти», — розповіла австралійка.

Рошель також зізналася, що її особливо пригнічує сам факт того, що такі серйозні звинувачення могли бути пов’язані з її онлайн-діяльністю. Жінка переконана, що рішення ШІ негативно вплинуло як на її фінанси, так і на репутацію.

«Це дуже важко усвідомлювати, що щось подібне може асоціюватися з назвою мого бізнесу та моєю цифровою репутацією. Це справді страшно — і все через помилку штучного інтелекту. Тож неможливо зрозуміти, що саме Meta вважатиме порушенням, а що — ні, адже те відео було просто з трьома собаками», — сказала вона.

У Meta у коментарі для Sky News Australia заявили: «Ми постійно працюємо над удосконаленням застосування наших правил, щоб забезпечити безпеку спільноти. Ми не бачимо доказів значного зростання випадків помилкового застосування санкцій».

До слова, Instagram запровадив для користувачів до 18 років обмеження за стандартом PG-13. Штучний інтелект автоматично приховує контент із нецензурною лексикою, сексуальними натяками, наркотиками чи небезпечними трюками. Підлітки не можуть самостійно змінити ці налаштування без дозволу батьків, а також не можуть підписуватися на акаунти, що поширюють контент «18+» (наприклад, OnlyFans). Такі заходи Meta впровадила на тлі судових позовів у США задля кращого захисту психічного здоров’я молоді.