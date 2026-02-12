Сім стрижок, які молодять: мінус 5-10 років візуально

Стрижки, які молодять

Коли на початку року виникає бажання оновити образ, уникаючи при цьому труднощів із щоденною укладкою, лютий та березень стають ідеальним моментом для зміни стрижки.

У 2026 році ключовим трендом залишається акцент на текстурі — полегшені кінчики, природна динаміка, а також продуманий об’єм біля коренів та навколо обличчя. Таке рішення сприяє візуальному омолодженню, оскільки позбавляє зачіску зайвої ваги та робить риси обличчя значно м’якшими.

Пропонуємо вашій увазі варіанти стрижок, кожну з яких можна адаптувати до особливостей тонкого, густого, прямого або хвилястого волосся.

Wolf cut у м’якій версії

Для жінок зрілого віку вульф-кат стає чудовим рішенням, якщо надати перевагу м’яким переходам між шарами замість різких ліній. Це дозволяє створити необхідну пишність на маківці та зберегти легкість пасом біля обличчя. Поєднання такої форми із глибоким попелястим шатеном додає зовнішності актуальності та витонченості.

Щоб створити потрібний об’єм нанесіть засіб для прикореневого об’єму, після чого висушіть волосся за допомогою дифузора або нахиливши голову вниз, стежачи за тим, щоб пасма залишалися гладкими.

Рваний боб з чубчиком-шторкою

Подовжений чубчик, що розходиться на два боки, плавно окреслює овал та візуально підтягує лінію вилиць, створюючи помітний омолоджувальний ефект.

Секрети стайлінгу — під час сушіння спрямовуйте пасма чубчика у напрямку від обличчя, після чого зафіксуйте результат лаком легкої фіксації, щоб зберегти природну рухливість волосся.

Рваний боб

Каре на подовження з текстурними кінцями

Подовжений варіант каре допомагає візуально подовжити шию та надає контурам обличчя більшої чіткості. Додавання делікатного фіолетового відтінку до природної сивини дозволяє створити креативний, але цілком доречний для щоденного життя образ.

Поради щодо стайлінгу — нанесіть розгладжувальну сироватку на кінчики волосся, а для створення ефекту професійної салонної укладки спробуйте заправити одне пасмо за вухо.

Каре

М’який шегі для тонкого волосся

Тонкому волоссю часто бракує пишності та виразної структури, і саме м’який шег допомагає ефективно розв’язати обидві ці проблеми.

Нанесіть мус на прикореневу зону та злегка підсушіть волосся, за бажанням використовуючи дифузор для створення природного об’єму.

Шеггі

Текстурний лонг-боб з пасмами у обличчя

Пасма біля обличчя, що беруть початок на рівні вилиць, забезпечують візуальний ліфтинг-ефект і роблять овал чіткішим. Поєднання холодного бежевого та каштанового кольорів надає образу сучасності, водночас м’яко підкреслюючи тон шкіри без зайвої важкості.

Як досягти результату? За допомогою праски сформуйте плавні вигини у формі літери S, після чого акуратно розділіть локони пальцями для природного вигляду.

Піксі з мікро-чубчиком

Укорочений мікро-чубчик є актуальним трендом, проте для гармонійного вигляду його краї варто робити м’якими, уникаючи надмірно різких ліній. Крижаний платиновий колір надає зачісці графічності та наповнює образ особливою свіжістю.

Використовуйте мінімальну кількість моделювальної пасти, щоб лише злегка акцентувати увагу на кінчиках пасом.

Піксі

Округлений боб

Округлий силует забезпечує зачісці необхідну густину, тоді як внутрішнє градуювання додає динаміки, позбавляючи стрижку зайвої масивності. Делікатні світлі акценти біля обличчя допомагають пом’якшити загальний вигляд.

Порядок укладання — спочатку висушіть волосся до гладкості, а потім скористайтеся текстурувальним спреєм, щоб виділити кінчики пасом.

Боб

Біксі

Стрижка біксі поєднує в собі найкращі риси боба та піксі — вона практична, створює чудовий об’єм і виглядає актуально. Завдяки полегшеній маківці зачіска забезпечує виражений ефект омолодження. М’який каштановий колір із рудуватим відливом додає обличчю свіжості та приємного сяйва.

Спосіб стайлінгу — нанесіть трохи крему для укладання та злегка збийте волосся на маківці пальцями для створення невимушеного об’єму.

