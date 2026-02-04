Розкрито шокувальну правду про сіамських близнючок-зірок Instagram (фото)

Сіамські близнючки Валерія і Каміла / © itsvaleriaandcamila/Instagram

Блоги Валерії та Каміли, які називають себе сіамськими близнючками, зібрали понад 280 тис. підписників. Проте ідеальні фото та драматичні історії про зрощені хребти виявилися ретельно спланованою містифікацією.

Про це пише Lad Bible.

Пара сіамських близнючок стрімко прославилася в Інтернеті, набравши сотні тисяч підписників завдяки контенту, який, за їхніми словами, створюється в Маямі. Валерія та Каміла в описі свого Instagram називають себе «дві голови» з «одним вайбом», утім уважні користувачі майже одразу запідозрили, що з цими жінками щось не так.

Попри те, що на сторінці трохи понад сотню публікацій, близнючки вже активно розвивають TikTok і Telegram, де діляться модними знімками — переважно у бікіні, з глибокими вирізами та в коротких спідницях.

Водночас дедалі більше людей помічають схожість із іншими інфлюенсерами, яких раніше викривали як продукт штучного інтелекту, зокрема з образом, відомим як «найкрасивіша дівчина у світі».

І знову виникає відчуття, що акаунт має надто бездоганний вигляд, щоб бути справжнім, навіть попри те, що авторки відповідали на особисті запитання у Stories.

Що розповідали близнючки в Instagram?

Стверджуючи, що вони «народилися такими», близнючки розповідали про постійну увагу з боку оточення та наголошували, що ніколи не замислювалися про «медичне роз’єднання».

Валерія та Каміла також заявляють, що їм по 25 років, вони родом із Флориди і не хотіли б мати «інакше» життя.

Під час завершального блоку запитань і відповідей вони підсумували: «Ми рухаємося, ми говоримо, ми очевидно не ШІ».

Однак скепсис нікуди не зник — у коментарях постійно з’являються репліки на кшталт «це реально?» та «ШІ».

Деякі віртуальні інфлюенсери одразу відкрито зізнаються, що вони не справжні, і навіть будують навколо цього власний образ. На відміну від них, близнючки уникають чітких формулювань і категорично заперечують свою штучність, підкріплюючи це деталізованими розповідями про «небезпечним чином зрощені» хребти під час народження.

Сіамські близнючки — правда чи фейк?

Попри це, їхня історія все ж була спростована. AI Prompt Engineer Ендрю Галберт у коментарі для Daily Mail заявив, що йдеться про фейк.

«Цей наратив створений для розкрутки потенційної взаємодії. Це ідеальна історія про ідеальну людину, щоб дати ідеальний результат залучення — саме цього й прагне користувач», — пояснив він.

За словами Галберта, зображення «очевидно згенеровані ШІ» — на це вказують гіперстилізовані тіла, подібні й у їхніх «друзів».

«Ці зображення — уособлення того, якою медіа уявляють красу, і в них немає жодного недоліку», — додав експерт, назвавши їх «нереалістичними».

Окремо він звернув увагу на очі як на «ключову ознаку», а також на надмірну ідеальність самих фотографій.

«Люди, це ж ШІ, чому всі вірять у цю маячню», — обурюється один із коментаторів, тоді як інші продовжують щедро хвалити зовнішність дівчат.

Втім, цілком можливо, що частина аудиторії прекрасно усвідомлює фейковість образу — і саме це її приваблює.

