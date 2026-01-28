Реклама

83-річні близнючки Луїза та Мартін Фоккенс відомі як найстаріші секс-працівниці у світі.

Фоккенс так довго працювали, що стали відомими на весь світ, а їхнє життя і робота навіть стали темою документального фільму, пише Unilad.

Фільм 2011 року, знятий, коли їм було 69 років, показав реалії життя в цьому віці і роботи секс-працівницями в районі червоних ліхтарів в Амстердамі.

Почавши свою діяльність понад 50 років тому, можна сказати, що вони знають свою роботу як свої п'ять пальців, але все не зовсім так, як можна було б очікувати.

Жінки пішли на пенсію у віці близько 70 років, оскільки, за їхніми словами, продовжувати займатися своєю справою стало для них «болісною» боротьбою.

Луїза, мама чотирьох дітей, зізналася, що через артрит деякі позиції були для неї «занадто болісними», а Мартін, мама трьох дітей, розповіла, що клієнтів стало не так багато, як раніше. Вона пояснила, що залишився лише один літній чоловік, який був постійним клієнтом і приходив на сеанси садо-мазо.

«Я не могла відмовитися від нього. Він так довго до мене приходив, що це було як ходити в неділю до церкви», – сказала Мартін.

Луїза та Мартін Фоккенс / Фото: Submarine productions

Близнючки змогли зберегти свою роботу після легалізації борделів у Нідерландах 2000 року, але це не полегшило ситуацію. Навпаки, це здавалося вибірково позитивним, як сказала Мартін: «Це краще для сутенерів і іноземців, але не для нідерландських дівчат».

У віці 17 років Луїза першою почала займатися цією справою після того, як її познайомив із нею чоловік. Незабаром вона опинилася в одному з вікон району червоних ліхтарів, де секс-працівниці рекламують себе для прохожих клієнтів.

«Все відбулося так швидко», — сказала вона, як повідомляє The Sun. «Немає часу думати. Це просто відбувається».

Але коли її родина дізналася про її роботу, Мартін доручили покласти цьому край, але вона не змогла переконати сестру. Вона почала працювати прибиральницею в борделі і сказала, що відхилятиме пропозиції клієнтів.

Однак, коли її чоловік втратив роботу через страйк будівельників, її родина більше не могла собі дозволити жити.

Луїза та Мартін Фоккенс / Фото: Submarine productions

За словами жінки, знання про те, що її сестра була секс-працівницею, полегшило їй рішення приєднатися.

«Без неї я б ніколи цього не зробила, — сказала вона. — Але з нею це здавалося менш страшним».

З роками вони заробили собі ім'я і навіть відкрили власний бордель та ресторан під назвою De Twee Stiertjes.

Їхнє життя за вітринами не обійшлося без смішних моментів, як вони згадують про «брудного маленького гнома».

Луїза сказала, що чоловік був явно схвильований перспективою того, що його «брудний маленький гном»-дружина нарешті з'явиться перед ним.

«Він мав такий вигляд, ніби ось-ось вибухне конфеті», — сказала вона.

Хоча вони більше не займаються секс-бізнесом, вони сподіваються, що роялті від їхнього документального фільму допоможуть їм прожити.

