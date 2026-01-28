Українці можуть отримати доплату в 1000 гривень: подробиці

Гроші / © Фото з відкритих джерел

В Україні діє програма соціальної підтримки громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. До цієї категорії належать і багатодітні матері. У 2026 році жінки, які народили та виховали дітей, можуть розраховувати на суттєву надбавку до основної пенсії, а також на достроковий вихід на пенсію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною призначається як надбавка до основного розміру пенсії. Це стосується жінок, які народили п’ять або більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

Варто зазначити, що тип основної пенсії значення не має: надбавка додається до пенсії за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір доплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Залежно від кількості дітей, сума надбавки становить від 35% до 40% від цього показника.

Станом на 1 січня 2026 року сума доплати варіюється від 908,25 грн до 1 038 грн.

Важливо: законодавство передбачає захист прав батька. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав вихованням п’ятьох і більше дітей займався батько, право на пенсію за особливі заслуги та відповідні надбавки переходить до нього.

багатодітні матері мають право вийти на пенсію раніше загальновстановленого терміну. Це право закріплено законодавчо, проте вимагає дотримання двох ключових критеріїв:

Вік: жінка повинна досягти 50-річчя. Стаж: наявність не менше ніж 15 років страхового стажу.

Коли та як подавати документи

Для оформлення дострокової пенсії необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Фахівці радять не зволікати з поданням документів, аби не втратити виплати.

Терміни подання: заяву можна подати не раніше, ніж за місяць до досягнення 50-річного віку.

Бажаний термін: не пізніше трьох місяців з дня народження.

У разі своєчасного звернення (протягом трьох місяців після дня народження) пенсійні виплати будуть призначені безпосередньо з дня досягнення 50 років. Якщо ж термін пропущено, виплати нарахують лише з дати подання заяви.

Нагадаємо, 2026-го зарплати педагогів зростуть аж на 50%. Очікується, що середня заробітна плата сягне близько 30 тис. грн. Підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які здебільшого фінансуються з місцевих бюджетів.