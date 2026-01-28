Аномальна спека накриє Європу: які країни стануть непридатними для життя без кондиціонерів

Спека / © Associated Press

Кліматологи з Оксфордського університету оприлюднили тривожний прогноз: до 2050 року країни з традиційно помірним та холодним кліматом стикнуться з безпрецедентним зростанням кількості «некомфортно спекотних» днів.

Про це пишуть «Новини Ю».

За даними дослідження, якщо середньосвітове потепління досягне позначки у 2°C, що стає дедалі ймовірнішим сценарієм, Північна Європа перетвориться на зону аномальної спеки.

Найбільший стрибок температур очікується не на півдні, а саме у регіонах, які не звикли до спеки. Моделювання показало шокувальні цифри зростання кількості тропічних днів:

Ірландія: +230%;

Велика Британія: +150%;

Канада: +100%.

Це створює критичний виклик для цих держав, адже їхня архітектура та енергосистеми проєктувалися для збереження тепла, а не для охолодження.

«Наше дослідження показує, що більшість змін у потребах охолодження і обігріву відбуваються ще до досягнення порогу в 1,5°C», — наголосив доктор Хесус Лісана.

Якими будуть наслідки

За прогнозами вчених, до середини століття майже 3,8 мільярда людей (понад 40% населення планети) житимуть в умовах надмірної спеки. Це матиме катастрофічний вплив на систему охорони здоров’я, сільське господарство та освіту, а також спровокує нові хвилі кліматичної міграції.

Дослідження базується на реальних тенденціях, які підтверджує статистика. За даними Метеорологічної служби Великої Британії (Met Office), минулий 2025 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень у регіоні.

Середня температура сягнула 10,09°C, що майже на градус перевищує норму. Трійка найтепліших років в історії спостережень з 1884 року тепер виглядає так: 2022, 2023 та 2025 роки.

«Цей дуже теплий рік відповідає очікуваним наслідкам зміни клімату, спричиненої діяльністю людини. Антропогенне потепління вже змінює клімат Великої Британії», — констатував доктор Марк Маккарті з Met Office.

Єдиним шансом уповільнити цей процес науковці називають перехід до сталого розвитку та досягнення нульового рівня викидів вуглецю.

Нагадаємо, на тлі кліматичних змін та температурних рекордів у світі активізувалися дискусії щодо геоінженерії — масштабного технологічного втручання в кліматичні процеси. Йдеться, зокрема, про управління сонячним випромінюванням та видалення вуглекислого газу з атмосфери.

Водночас науковці застерігають від непередбачуваних наслідків таких експериментів, зокрема ризиків різкої зміни клімату, геополітичних конфліктів та етичних проблем. Експерти наголошують, що геоінженерія не усуває першопричини глобального потепління, а найефективнішим шляхом залишається скорочення викидів і перехід на відновлювану енергетику.