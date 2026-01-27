Таємнича мушля з номером: що приховує незвична знахідка на узбережжі Австралії

Морські вушка. Фото: DPIRD

На одному з пляжів поблизу Перта, на заході Австралії, відпочивальниця випадково натрапила на рідкісну знахідку — мушлю морського вушка з прикріпленою пластиковою биркою. Як з’ясувалося пізніше, це не пов’язано з якоюсь незаконною діяльністю, а частина державної програми зі збереження виду, який перебуває під критичною загрозою зникнення.

Про це повідомило видання Popular Science.

Морське вушко Haliotis cracherodii — популярний делікатес у світі, попит на який роками стимулював незаконний вилов. Саме тому уряд Західної Австралії від 2023 року маркує молодих молюсків та випускає їх у море, щоб відстежувати популяцію. Один із таких екземплярів — номер 5247 — і потрапив на очі місцевій жительці Еліші Блотт на пляжі Меттамс-Пул. Вона помітила серед піску фрагмент мушлі з яскравою биркою.

У Департаменті первинної промисловості та регіонального розвитку Західної Австралії пояснили, що всього було промарковано близько 7000 молюсків, вирощених з ікри та випущених у трьох локаціях біля Перта. Кожна бирка містить номер, який відповідає детальному запису в базі даних: дату народження, параметри молюска та місце його випуску. Бірку закріплюють на мушлі за допомогою маленької сталевої пружини, яку з часом обростає кальцієвий шар.

Частина цих морських вушок уже досягла розміру, коли їх можуть виловити рибалки або, як у випадку Блотт, їх виносить на берег. Хоча програма маркування наразі завершена, спостереження за популяцією триватиме й надалі.

Науковці просять усіх, хто натрапить на мічених молюсків, повідомляти про це через онлайн-портал DPIRD: достатньо надіслати фото мушлі з видимим номером та вказати місце і дату знахідки. Такі дані допоможуть дослідникам зрозуміти, як цей зникаючий вид росте та виживає в природному середовищі, і сформувати подальші кроки для його захисту.

