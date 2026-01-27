Земля може зануритись в мерзлоту: вчені знайшли, що запускає льодовиковий період

Льодовик / © unsplash.com

Навіть далекий і значно менший за Землю Марс може впливати на клімат нашої планети, зокрема на умови, що запускають льодовикові періоди. Такого висновку дійшли науковці після масштабного комп’ютерного моделювання руху планет у Сонячній системі.

Про це повідомило видання Independent.

Нове дослідження показало: гравітація Марса, попри його менші розміри та масу, здатна впливати на довготривалі кліматичні цикли Землі, включно з періодами зледеніння. Розрахунки комп’ютерних моделей свідчать, що Червона планета бере участь у формуванні коливань, які визначають запуск льодовикових періодів.

Професор планетарної астрофізики Каліфорнійського університету Стівен Кейн зацікавився темою після ознайомлення з роботами, що натякали на можливий — хоч і мізерний — вплив Марса на зміну клімату Землі.

«Я знав, що Марс має певний вплив на Землю, але припускав, що він крихітний. Я думав, що його гравітаційний вплив буде занадто малим, щоб його легко спостерігати в геологічній історії Землі. Я ніби вирішив перевірити власні припущення», — пояснив науковець.

Попередні геологічні дані вказували, що зміни в осадових шарах океанів можуть відображати кліматичні цикли, пов’язані з Марсом. Щоб перевірити це, команда Кейна змоделювала поведінку Сонячної системи на масштабних проміжках часу та проаналізувала зміни орбіти й нахилу Землі — ключові елементи циклів Міланковича, від яких залежить початок і завершення льодовикових періодів.

У дослідженні зазначено, що Земля пережила п’ять, або навіть і шість великих льодовикових періодів, а нинішній — четвертинний — триває вже 2,6 мільйона років. Водночас у межах цих тривалих фаз відбуваються коротші цикли зледеніння. Саме на них, за даними моделювання, Марс має особливо відчутний вплив: один із таких циклів триває приблизно 100 тисяч років, інший — близько 2,3 мільйона років.

