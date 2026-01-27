Яку їжу купити на випадок блекауту: список продуктів, що не псуються

Продукти / © Credits

Через загрозу тривалих відключень світла українці змушені адаптувати свій побут до нових реалій. Ключовим питанням стає формування запасів їжі, яка не потребує охолодження та може зберігатися тривалий час.

Про це пише «Главред».

Якщо електропостачання відсутнє і холодильник не тримає температуру, базовий раціон родини можуть скласти овочі та фрукти, які довго не псуються при кімнатній температурі, а також консервація.

До переліку продуктів, що «виживають» без холоду, входять:

Овочі: картопля, морква, буряк, цибуля, капуста;

Фрукти: яблука, цитрусові (лимони, апельсини), ківі;

Консерви: м’ясні, рибні та овочеві (домашні або магазинні);

Сушені продукти: в’ялене м’ясо (джерки), сушена риба;

Молочна продукція: ультрапастеризоване молоко в тетрапаках (зберігається до +25 °C).

Окрему увагу слід приділити крупам (рис, вівсянка, сочевиця, квасоля) та борошну. Їх рекомендовано пересипати у скляну тару. Щоб уникнути появи молі чи жучків, у ємності варто покласти лавровий лист.

Їжа, яка «ніколи» не псується

Існує категорія продуктів, які фактично не мають терміну придатності за умови правильного зберігання (у сухому та темному місці). Саме вони мають складати основу стратегічного запасу на випадок найгірших сценаріїв.

До продуктів «вічного» зберігання належать:

Сіль та цукор;

Натуральний мед;

Білий рис;

Сушена квасоля;

Оцет та соєвий соус;

Сухе молоко;

Міцний алкоголь.

Ці продукти можуть залишатися придатними до споживання десятиліттями, не втрачаючи своїх властивостей та смаку.

Що можна покласти у «тривожну валізку» та взяти в укриття

Під час повітряних тривог або тривалих блекаутів, коли немає можливості готувати їжу, важливо мати під рукою калорійні продукти, готові до вживання.

Для «тривожної валізки» ідеально підходять:

Згущене молоко (джерело швидкої енергії);

Горіхи та насіння;

Галетне печиво, сухарі, хлібці;

Каші та супи швидкого приготування (потребують лише окропу);

Питна вода та пакетовані соки;

Консерви з ключем для відкривання.

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти запаси та оновлювати ті продукти, які родина споживає у повсякденному житті, щоб уникнути псування.

Нагадаємо, через постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України в разі тривалого блекауту можуть не працювати електронні платіжні системи. Фахівці радять мати вдома запас готівки на 1–2 тижні автономного життя з урахуванням щоденних витрат родини та зберігати гроші купюрами різного номіналу.

Навіть під час знеструмлення зняти кошти можна у чергових банківських відділеннях мережі Power Banking, банкоматах на генераторах або через послугу «готівка на касі».