Названо продукт №1 для довголіття: його легко знайти на будь-якій кухні

Експерт з довголіття назвав один продукт, який може додати до 4 років життя / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Існує простий і недорогий продукт, регулярне вживання якого може суттєво подовжити життя.

Про це розповів фахівець із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер.

64-річний експерт наголосив, що продуктом номер один для довголіття у світі є квасоля.

Реклама

Квасоля — це основа харчування в усіх блакитних зонах планети / © pixabay.com

«Квасоля — це основа харчування в усіх „блакитних зонах“ планети. Ми знаємо, що одна чашка вареної квасолі на день асоціюється приблизно з чотирма додатковими роками життя», — зазначив Бюттнер.

Чому мешканці так званих блакитних зон живуть довше

За його словами, мешканці так званих блакитних зон — регіонів, де люди живуть найдовше та мають краще здоров’я, — регулярно включають бобові до свого раціону.

Експерт пояснює, що квасоля містить складні вуглеводи, велику кількість клітковини та є хорошим джерелом рослинного білка.

«Більшість людей не отримують достатньо клітковини, а квасоля допомагає легко заповнити цю нестачу. До того ж це корисний білок», — додав він.

Реклама

Його слова підтверджують і офіційні Дієтичні рекомендації для американців на 2020–2025 роки, де зазначено, що боби, горох і сочевиця споживаються дорослими значно менше, ніж рекомендовано.

Також у UCLA Health наголошують, що одна порція квасолі забезпечує організм калієм, який необхідний для регуляції артеріального тиску та підтримки серцево-судинної системи.

На своєму сайті Бюттнер публікує рецепти з блакитних зон, серед яких — традиційний мінестроне з великою кількістю бобових та овочів.

Фахівець підкреслює: додати квасолю до раціону просто, недорого і це один із найефективніших кроків до довшого та здоровішого життя.

Реклама

Зазначимо, що харчування впливає на рівень енергії та ясний розум. Дослідники довели, що понад половину людей віком 60+ не отримують із раціону достатньої кількості необхідних поживних речовин. А це безпосередньо впливає на кістки, м’язи, імунітет, пам’ять і навіть щоденний рівень енергії.