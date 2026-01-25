ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Названо продукт №1 для довголіття: його легко знайти на будь-якій кухні

Експерт із довголіття назвав продукт, що може продовжити життя на кілька років

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Названо продукт №1 для довголіття: його легко знайти на будь-якій кухні

Експерт з довголіття назвав один продукт, який може додати до 4 років життя / © www.freepik.com/free-photo

Існує простий і недорогий продукт, регулярне вживання якого може суттєво подовжити життя.

Про це розповів фахівець із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер.

64-річний експерт наголосив, що продуктом номер один для довголіття у світі є квасоля.

Квасоля — це основа харчування в усіх блакитних зонах планети / © pixabay.com

Квасоля — це основа харчування в усіх блакитних зонах планети / © pixabay.com

«Квасоля — це основа харчування в усіх „блакитних зонах“ планети. Ми знаємо, що одна чашка вареної квасолі на день асоціюється приблизно з чотирма додатковими роками життя», — зазначив Бюттнер.

Чому мешканці так званих блакитних зон живуть довше

За його словами, мешканці так званих блакитних зон — регіонів, де люди живуть найдовше та мають краще здоров’я, — регулярно включають бобові до свого раціону.

Експерт пояснює, що квасоля містить складні вуглеводи, велику кількість клітковини та є хорошим джерелом рослинного білка.

«Більшість людей не отримують достатньо клітковини, а квасоля допомагає легко заповнити цю нестачу. До того ж це корисний білок», — додав він.

Його слова підтверджують і офіційні Дієтичні рекомендації для американців на 2020–2025 роки, де зазначено, що боби, горох і сочевиця споживаються дорослими значно менше, ніж рекомендовано.

Також у UCLA Health наголошують, що одна порція квасолі забезпечує організм калієм, який необхідний для регуляції артеріального тиску та підтримки серцево-судинної системи.

На своєму сайті Бюттнер публікує рецепти з блакитних зон, серед яких — традиційний мінестроне з великою кількістю бобових та овочів.

Фахівець підкреслює: додати квасолю до раціону просто, недорого і це один із найефективніших кроків до довшого та здоровішого життя.

Зазначимо, що харчування впливає на рівень енергії та ясний розум. Дослідники довели, що понад половину людей віком 60+ не отримують із раціону достатньої кількості необхідних поживних речовин. А це безпосередньо впливає на кістки, м’язи, імунітет, пам’ять і навіть щоденний рівень енергії.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie