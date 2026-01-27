Зміни для українців від 1 лютого: бронювання, 20 тисяч до зарплати, тарифи на комуналку

Від 1 лютого 2026 року в Україні набуває чинності низка важливих нововведень / © УНІАН

З 1 лютого 2026 року в Україні набудуть чинності кілька ключових змін, пов’язаних із соціальними виплатами, житлом, податками, зв’язком та воєнним станом. Нововведення також торкнуться внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та сімей з дітьми.

Що варто знати про зміни у лютому — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто отримає підвищену зарплату у лютому

У лютому у певної категорії українців суттєво зросте заробітна плата. Мова йде про додаткові доплати, які впроваджує уряд, повідомляє Урядовий портал.

Кошти виплатять таким категоріям осіб:

енергетикам;

тепловикам;

газовикам;

комунальникам;

залізничникам.

Для цих категорій передбачена щомісячна доплата до заробітної плати у розмірі 20 тисяч гривень. Ця ініціатива впроваджена як складник програми підтримки фахівців, що працюють в умовах надзвичайної ситуації в енергетичному секторі.



«Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт», — наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виплати триватимуть три місяці — січень, лютий і березень. Ті, хто працював у січні, отримають гроші вже у лютому.

За словами Юлії Свириденко, процес оформлення зробили простим, щоб люди не займалися паперами. Компанії нададуть списки своїх працівників, після чого кожен із них отримає сповіщення в «Дії» або смс на телефон.

Також підвищену зарплату отримають й вчителі та викладачі вишів. Гроші будуть нараховані на картку відповідно до стандартних термінів виплат зарплати, а це може бути як до 31 січня, так і на початку лютого.

Пенсія у лютому 2026: чи збільшиться сума виплат

Від 1 лютого 2026 року суттєвих у пенсійних виплатах не передбачено, оскільки підвищення вже відбулося у січні. Йдеться про зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

У січні перерахунок пенсії відбувся автоматично через нові стандарти, а індексація (планове підвищення через інфляцію) відбудеться у березні.

Що змінилося від 1 січня:

мінімальна пенсія зросла до 2 595 грн, максимальна — до 25 950 грн;

збільшилися доплати за зайвий стаж та виплати ветеранам і пільговикам.

Чи зміняться тарифи на комунальні послуги у лютому 2026

У лютому 2026 року ціни на світло та газ для українців не зміняться. Завдяки державним рішенням та мораторію, тарифи залишаться на рівні січня щонайменше до кінця опалювального сезону (приблизно 30 квітня — Ред.).

Загальна ціна за електроенергію наразі становить 4,32 грн за кВт-год. Водночас власники двозонних лічильників заплатять лише половину вартості — 2,16 грн.



Щодо електроопалення, то його споживачі матимуть пільговий тариф - 2,64 грн (якщо споживання не перевищує 2000 кВт на місяць).

Водночас для більшості родин, які є клієнтами «Нафтогазу», ціна за газ залишається стабільною — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф зафіксовано до травня. Хоча приватні постачальники можуть змінювати ціни (вони коливаються від 7,96 до 8,46 грн), більшість українців користується саме основним державним тарифом.

Зміни в умовах програми «єОселя»: що варто знати

Від 9 лютого почнуть діяти нові обмеження щодо площі житла за програмою «єОселя».

Для однієї людини або подружжя максимальна площа квартири буде складати 52,5 квадратні метри. Якщо у сім’ї більше людей, то на кожного наступного члена родини дозволяється додати ще по 21 метру, проте загальна площа квартири в будь-якому разі не може бути більшою за 115,5 метрів.

Для приватних будинків правила трохи інші: самотня особа або пара може розраховувати на 62,5 квадратні метри. За кожного додаткового члена сім’ї також додається по 21 метру, але загальний ліміт для будинку встановлено на позначці 125,5 метрів.

Також важливо враховувати вік нерухомості. Якщо ви купуєте нове житло, якому ще немає трьох років, держава дозволяє незначне відхилення від цих норм — площу можна перевищити, але не більш ніж на 10%.

Якщо ж будівля старіша за три роки, жодних винятків немає, і площа має суворо відповідати встановленим лімітам.

Хто може отримати дитячу допомогу у лютому

У межах запроваджених змін, від лютого 2026 року в Україні діятимуть чіткі дедлайни для отримання соціальної допомоги на дітей.

Допомога до 1 року виплачується кожен місяць, допоки дитині не виповниться рік. Заяву потрібно подати до Пенсійного фонду не пізніше ніж через місяць після першого дня народження дитини.

Зокрема, на дитину, яка народилася в січні 2025 року, допомогу можна отримати за січень та лютий 2026 року.

Допомогу за програмою «єЯсла» призначають до третього дня народження дитини. Працюючим батькам, я яких дитина досягла трирічного віку у січні 2026, потрібно подати заяву до кінця цього місяця, оскільки виплата починається з місяця звернення.

Зміни у бронюванні працівників

Від 1 лютого 2026 року правила бронювання працівників через Дію знову стають стандартними. До цієї дати критично важливі підприємства могли забронювати своїх працівників у прискореному режимі — всього за добу. Тепер же термін розгляду заявок повертається до звичних 72 годин.

Такі зміни передбачені урядовою постановою, що регулює питання мобілізації.

Окрім довших строків очікування на бронювання, змінюється і порядок її скасування: тепер подавати заявку на анулювання відстрочки можна буде не частіше одного разу на 5 днів.

5G в Україні: у яких містах запрацює нова технологія

У лютому географія покриття 5G в Україні розшириться, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

До Львова, де технологія вже працює, доєднається Харків. Очікується, що невдовзі після Харкова нове покоління зв’язку стане доступним також у Києві та Одесі.

«Після погоджень з Управлінням РЕБ і Повітряними Силами ЗСУ та успішного тестування технології — масштабуємо пілот на інші міста. До кінця січня запустимо 5G в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом — у Києві та Одесі», повідомляють у відомстві.

Нові виплати для родин ВПО з дітьми

Від 1 лютого 2026 року для дітей із родин переселенців планують запровадити щомісячні виплати у розмірі 3 000 грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зазначивши, що рішення вже підтримали в депутатському об’єднанні, яке займається питаннями ВПО.

За його словами, це нововведення ще мають закріпити офіційною постановою, щоб воно набуло юридичної сили. Парламент тримає це питання на контролі, тож незабаром очікується остаточне затвердження механізму виплат.

Додаткова відпустка на 90 днів: хто отримає

Від 3 лютого військові, які повернулися з полону, отримають право на тривалий відпочинок — додаткову відпустку на 90 днів, пише 7eminar.

«03.01.2026 року в «Голос України» був опублікований Закон України від 18.12.2025 №4749-IX, яким закріплено право звільнених з полону військовослужбовців на додаткову відпустку», — зазначають на сайті.

Зокрема, така відпустка надається:

зі збереженням грошового забезпечення;

тривалістю 90 календарних днів;

без поділу на частини;

без умов прийняття рішення про продовження / звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки;

гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби, передбаченого п.п. «д» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України від 25.03.1992 №2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зміни у правилах проставлення апостиля на документах

Від 1 лютого 2026 року набудуть чинності нові правила оформлення апостиля на документи для закордону, повідомляють у Міністерстві юстиції.

Там роз’яснили, що процес стане більш цифровим: тепер використовуватимуть спеціальний Електронний реєстр, де зберігатимуться зразки підписів посадовців, печаток та електронні сертифікати.

Також держава чітко визначила оновлений порядок того, як документи прийматимуть, перевірятимуть та видаватимуть результат.



Разом із технічними змінами зросте і ціна послуги. Оскільки вартість прив’язана до прожиткового мінімуму (який у 2026 році становить 3 328 грн), за апостиль доведеться заплатити:

670 грн — для звичайних громадян;

1 160 грн — для компаній (юридичних осіб).

Раніше ТСН.ua писав про те, кого можуть призвати на фронт уже в лютому. Окрім того, наступного місяця на роботодавців чекають зміни у правилах бронювання працівників.

