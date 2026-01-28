Як харчуватися здорово але дешево: 4 кухонні хитрики, які за копійки покращать поживність вашої їжі

Оливкова олія та лимон / © Credits

Ми всі знаємо, що поживна дієта має вирішальне значення для нашого здоров’я та добробуту. І хоча модні продукти обіцяють «суперзарядити» поживність, екзотичні (і часто дорогі) інгредієнти не потрібні.

Насправді, все, що потрібно — це кілька простих змін у ваших кухонних розпорядках, щоб посилити корисну для здоров’я якість вашого раціону .

Як це зробити, розповідає Woman`sWorld .

Дайте часнику трохи «поживності»

Якщо дати подрібненому відпочити 10 хвилин перед приготуванням, це підвищує рівень сполуки під назвою аліцин. Чому це так важливо? Аліцин захищає клітини від пошкодження внаслідок таких процесів, як запалення та окислювальний стрес. Експерти пояснюють, що подрібнення трави вивільняє фермент, який збільшує утворення аліцину.

Додайте жир до заправок

Звичайно, заправки для салатів з низьким вмістом жиру можуть заощадити вам трохи калорій. Але вони можуть позбавити вас каротиноїдів, жиророзчинних поживних речовин, які є вирішальними для здоров’я серця та очей. Дослідники виявили, що додавання повножирної заправки до салату, приготованого із зелені, помідорів та моркви, значно більше підвищило рівень каротиноїдів у учасників дослідження, ніж заправка зі зниженим вмістом жиру.

Порада: за можливості обирайте заправку на основі оливкової олії. Її корисні мононенасичені жири оптимізують засвоєння каротиноїдів.

Очистьте контейнер для овочів та фруктів

І заповніть морозильну камеру. Хоча рівень вітаміну С у свіжих продуктах може знижуватися під час транспортування та зберігання, швидке заморожування мінімізує ці втрати. Вчені виявивили вищий рівень вітаміну С у замороженому горошку, зеленій квасолі та шпинаті порівняно зі «свіжими» варіантами. Крім того, британські дослідники визначили, що заморожена чорниця містить на 200% більше вітаміну С, ніж ягоди, які зберігалися в холодильнику три дні.

Приправте м’ясо маринадом

Сполуки, які називаються AGE, сприяють таким проблемам, як погіршення пам’яті, діабет і захворювання нирок, а рівень AGE значно збільшений у м’ясі та птиці, які готуються на сильному вогні. Просте рішення: залийте ці продукти маринадом, що містить лимонний сік або оцет, на годину перед обсмажуванням, запіканням або приготуванням на грилі. Дослідження показує, що кислі інгредієнти зменшують утворення AGE до 63%.

Також розумно: додавайте орегано та чебрець до маринадів, коли це можливо. Ці трави також пригнічують AGE.