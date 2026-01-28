РФ вдарила по Одещині дронами: які наслідки

Одещина 28 січня

Вночі 28 січня армія РФ вдарила по Одещині ударними дронами. Пошкоджень зазнали житлова, соціальна та припортова інфраструктура.

Про це інформує Одеська ОВА.

Деталі про наслідки

За даними відомства, троє людей постраждали. Одну людину госпіталізовано, іншим — надано допомогу на місці.

Атакою пошкоджено:

приватний житловий будинок

адміністративні та складські будівлі

легкові автомобілі

припортову інфраструктуру

будівлі на території православного монастиря.

Наразі відповідні служби виїхали на місця ударів. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину.

Як стало відомо, через обстріл Одеси дронами у ніч на 27 січня загинули люди. Тому середу, 28 січня, у регіоні оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, вночі 27 січня російські окупанти масовано вдарили дронами по Одесі. Руйнувань зазнали об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик. Стало відомо про одну жертву, згодом рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло людини.

Пізніше кількість загиблих через обстріл Одеси зросла.

«Підтверджено інформацію про третю жертву нічної атаки на місто. Рятувальники виявили тіло жінки під завалами житлового будинку на вул. Прохорівській», — наголосив чиновник.