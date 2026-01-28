Ванна на ніжках / © Credits

Ванни на ніжках з’явилися ще у XIX столітті та одразу стали символом статусу та естетики. Сьогодні дизайнери знову закохуються у них, але вже по-новому. Хтось підкреслює вінтажний характер, хтось, навпаки, грає на контрасті з мінімалістичними стінами та сучасними матеріалами, про це розповіло видання Martha Stewart.

Головне правило — немає єдиного правильного рішення. Є лише ваш стиль, простір і бажання додати інтер’єру характеру.

Додайте окремий душ. Ванна на ніжках — це красиво, але не завжди практично для щоденного життя. Якщо дозволяє площа, окремий душ вирішує все. Щоб простір мав цілісний вигляд, використовуйте однакову плитку під ванною та у душовій зоні.

Оберіть змішувач із ручним душем. Змішувач із гнучким шлангом у стилі початку XX століття — класика, яка миттєво додає шарму. Він має вінтажний вигляд, але чудово працює у сучасному контексті.

Матовий монохром. Замість традиційного глянцю — матове покриття. Чорна ванна на чорних ніжках або біла у тон стін створює ефект стриманої розкоші та робить інтер’єр сучаснішим.

Бісерна панель як фон. Бісерна вагонка — ідеальний партнер для ванни на ніжках. У поєднанні з делікатними шпалерами вона створює атмосферу затишного європейського будинку з історією.

Пофарбуйте ванну. Якщо вам дісталася чавунна ванна в ідеальному стані, але без «вау» ефекту, фарба вирішує все. Ніжно-блакитний, глибокий зелений або класичний чорний можуть повністю змінити настрій простору.

Латунна фурнітура. Тепла, трохи зістарена латунь — безпомилковий спосіб підкреслити вінтажний характер ванни. Вона красиво поєднується з білою емаллю та природними текстурами.

Перед вікном . Ванна на ніжках біля вікна — це максимум естетики та релаксу. Денне світло, зелень за вікном і відчуття приватного спа просто у вас вдома.

Прозора шторка. Якщо окремий душ — не варіант, прозора шторка рятує ситуацію. Вона дозволяє користуватися ванною мов душем і не «з’їдає» дизайн простору.

Чиста, класична палітра. Мінімалізм і ванна на ніжках — несподівано та дуже стильно. Світлі стіни, лаконічна плитка та мінімум декору дозволяють ванні стати головною зіркою інтер’єру.

Ванна у спальні. Для тих, хто мріє про атмосферу бутик готелю: ванна на ніжках у спальні — сміливо, красиво та дуже гедоністично. Особливо ефектний вигляд вона має біля каміна чи панорамного вікна.

Ванна на ніжках — це більше, ніж тренд. Це про настрій, про сповільнення, про задоволення від простих речей. Вона може бути романтичною, мінімалістичною, драматичною чи зовсім стриманою, усе залежить від того, як ви її подасте.

У сучасному домі така ванна стає акцентом, який не кричить, а говорить мовою стилю, історії та особистого комфорту.