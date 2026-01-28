ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Ванна на ніжках — як вписати вінтажну класику у сучасний дім

Ванна на ніжках — це не просто сантехніка. Це сцена з кіно, вечірній ритуал і маленька розкіш, яку можна дозволити собі щодня. Витончені ніжки, плавні лінії, антикварні змішувачі, погодьтеся у такій ванні хочеться не поспіхом змити день, а красиво його завершити.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Ванна на ніжках

Ванна на ніжках / © Credits

Ванни на ніжках з’явилися ще у XIX столітті та одразу стали символом статусу та естетики. Сьогодні дизайнери знову закохуються у них, але вже по-новому. Хтось підкреслює вінтажний характер, хтось, навпаки, грає на контрасті з мінімалістичними стінами та сучасними матеріалами, про це розповіло видання Martha Stewart.

Головне правило — немає єдиного правильного рішення. Є лише ваш стиль, простір і бажання додати інтер’єру характеру.

  • Додайте окремий душ. Ванна на ніжках — це красиво, але не завжди практично для щоденного життя. Якщо дозволяє площа, окремий душ вирішує все. Щоб простір мав цілісний вигляд, використовуйте однакову плитку під ванною та у душовій зоні.

  • Оберіть змішувач із ручним душем. Змішувач із гнучким шлангом у стилі початку XX століття — класика, яка миттєво додає шарму. Він має вінтажний вигляд, але чудово працює у сучасному контексті.

  • Матовий монохром. Замість традиційного глянцю — матове покриття. Чорна ванна на чорних ніжках або біла у тон стін створює ефект стриманої розкоші та робить інтер’єр сучаснішим.

  • Бісерна панель як фон. Бісерна вагонка — ідеальний партнер для ванни на ніжках. У поєднанні з делікатними шпалерами вона створює атмосферу затишного європейського будинку з історією.

  • Пофарбуйте ванну. Якщо вам дісталася чавунна ванна в ідеальному стані, але без «вау» ефекту, фарба вирішує все. Ніжно-блакитний, глибокий зелений або класичний чорний можуть повністю змінити настрій простору.

  • Латунна фурнітура. Тепла, трохи зістарена латунь — безпомилковий спосіб підкреслити вінтажний характер ванни. Вона красиво поєднується з білою емаллю та природними текстурами.

  • Перед вікном. Ванна на ніжках біля вікна — це максимум естетики та релаксу. Денне світло, зелень за вікном і відчуття приватного спа просто у вас вдома.

  • Прозора шторка. Якщо окремий душ — не варіант, прозора шторка рятує ситуацію. Вона дозволяє користуватися ванною мов душем і не «з’їдає» дизайн простору.

  • Чиста, класична палітра. Мінімалізм і ванна на ніжках — несподівано та дуже стильно. Світлі стіни, лаконічна плитка та мінімум декору дозволяють ванні стати головною зіркою інтер’єру.

  • Ванна у спальні. Для тих, хто мріє про атмосферу бутик готелю: ванна на ніжках у спальні — сміливо, красиво та дуже гедоністично. Особливо ефектний вигляд вона має біля каміна чи панорамного вікна.

Ванна на ніжках — це більше, ніж тренд. Це про настрій, про сповільнення, про задоволення від простих речей. Вона може бути романтичною, мінімалістичною, драматичною чи зовсім стриманою, усе залежить від того, як ви її подасте.

У сучасному домі така ванна стає акцентом, який не кричить, а говорить мовою стилю, історії та особистого комфорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie