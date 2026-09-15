Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський скасував указ від 21 серпня 2026 року, яким майору Юрію Спасському присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Відповідний указ №894/2026 датований 7 вересня 2026 року.

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«Скасувати указ президента України від 21 серпня 2026 року №805/2026», — зазначено у повідомленні.

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Причини такого рішення глава держави не вказав.

Указом №805/2026 Юрія Спасського нагородили «за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Що відомо про людину з таким самим ПІБ

Як повідомляє УНІАН, у кримінальних провадженнях щодо подій Революції Гідності фігурує Юрій Валентинович Спасських — колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві.

За версією слідства, він був причетний до організації силових дій проти учасників Майдану. Йому, зокрема, інкримінують організацію вбивств і замахів на вбивство протестувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, перевищення влади та перешкоджання мирним зібранням.

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Водночас указ Зеленського не містить пояснення причин скасування нагородження. Також немає підтвердження, що майор Юрій Спасський, якому 21 серпня присвоїли звання Героя України, є тією самою людиною, яка фігурує у справах Майдану.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський призначив Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував дію понад трьох десятків застарілих наказів Генштабу. Ці документи змушували командирів виконувати формальні процедури та заповнювати звітність, яка втратила практичний сенс у сучасній війні.

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