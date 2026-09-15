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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В України зʼявилася нова зброя проти реактивних "Шахедів": Зеленський розповів деталі

Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування нового перехоплювача «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Збиває реактивні дрони, але потребує часу: Зеленський розповів про новий перехоплювач ЗСУ

Збиває реактивні дрони, але потребує часу: Зеленський розповів про новий перехоплювач ЗСУ

Українські розробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних дронів-камікадзе.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і глави Міноборони Євгенія Хмари.

За словами президента, є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. «Шахед» був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем.

«Роботу продовжуємо — ще потрібен час», — запевнив Зеленський.

Далекобійні удари та нові пріоритетні цілі

Під час військової наради було визначено наступні пріоритетні цілі для далекобійних ударів, а також розраховано необхідний обсяг засобів і підготовчих заходів.

«Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії», — заявив глава держави.

Зеленський запенив, що Україна готова припинити удари по РФ, але вимагає того ж самого від агресора.

«Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури — довгостроково й надійно», — підсумував президент.

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