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В України зʼявилася нова зброя проти реактивних "Шахедів": Зеленський розповів деталі
Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування нового перехоплювача «Шахедів».
Українські розробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних дронів-камікадзе.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і глави Міноборони Євгенія Хмари.
За словами президента, є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. «Шахед» був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем.
«Роботу продовжуємо — ще потрібен час», — запевнив Зеленський.
Далекобійні удари та нові пріоритетні цілі
Під час військової наради було визначено наступні пріоритетні цілі для далекобійних ударів, а також розраховано необхідний обсяг засобів і підготовчих заходів.
«Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії», — заявив глава держави.
Зеленський запенив, що Україна готова припинити удари по РФ, але вимагає того ж самого від агресора.
«Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури — довгостроково й надійно», — підсумував президент.