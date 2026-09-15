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- Астрологія
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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 вересня?
Місяць розповідає
Цей день астрологи часто називають адаптаційним: його енергетика дає змогу змиритися зі змінами, що відбулися напередодні. Також його вирізняє відсутність будь-яких значних подій — як негативних, так і позитивних: він минає спокійно, без різких «сплесків» і змін.
Місяць рекомендує
До будь-яких подій і ситуацій цього часу слід ставитися спокійно, як до речей, що є самоочевидними: вони не матимуть жодного значення в подальшому житті, тому немає сенсу витрачати на них сили й час. Не варто заглиблюватися в роздуми: умови «завдання», яке ми розв’язуємо, виявляться хибними, а висновки, які ми зробимо, — свідомо помилковими.
Місяць застерігає
Слід утримуватися від будь-яких переміщень у просторі: як від тривалих подорожей, так і від короткострокових поїздок — вони можуть порушити спокійний ритм життя. Також у цей час не можна нікому навіть тимчасово передавати свої особисті речі — у тибетській астрологічній школі прийнято вважати, що таким чином можна віддати свої удачу та успіх, зокрема й фінансовий — він витече, як вода.
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