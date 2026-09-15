Росія знайшла новий спосіб атакувати захід України: яка роль Білорусі

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

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Війська РФ посилили атаки на прикордонну інфраструктуру на заході України. Зокрема, поблизу кордону з Польщею. У своїх ударах росіяни знову використовують технічні можливості Білорусі.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «24 Каналу».

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З його слів, російські безпілотники, які долітали до західних областей України, знову використовують білоруську інфраструктуру — спеціальні вежі з ретрансляторами. Маршрут «Шахедів» і «Гербер» пролягає вздовж українсько-білоруського кордону.

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«Попри всі заяви Лукашенка про небажання війни, дії Білорусі спрямовані на сприяння Росії у завданні ударів по Україні», — наголосив Демченко.

Він зауважує, що розширення використання подібних технічних засобів дозволяє РФ збільшувати дальність і тривалість польоту ударних безпілотників.

Представник Держприкордонслужби наголошує, що Росія свідомо завдає ударів поблизу пунктів пропуску, намагаючись створити напруження та дестабілізувати ситуацію на українському кордоні. Водночас ризик для цивільних осіб та пунктів пропуску залишається вкрай високим.

«Ми вже бачимо, що загроза йде для країн Європи, але якщо масштабують ці технічні засоби, то власне політ БпЛА буде ще довшим», — додав Андрій Демченко.

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Як повідомлялося, Росія стягує реактивні дрони ближче до України. В Орловській області, що за 175 км від українського кордону, росіяни побудували нову велику базу для запуску реактивних БпЛА «Герань». На об’єкті вже розмістили десятки пускових позицій і понад сотню безпілотників.

Водночас експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце заявив, що РФ переходить до масового виробництва реактивних безпілотників. За оцінками, випуск уже може сягати до тисячі одиниць на місяць. Окрім того, ворог удосконалює систему ППО і переймає українські підходи до боротьби з дронами.

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