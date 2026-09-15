Хрускіт і біль в коліні маскують серйозну проблему: які сигнали не можна ігнорувати

Біль в коліні може бути сигналом серйозного / © Pexels

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Біль у коліні може виникнути після травми, через надмірне навантаження або поступове зношення суглоба, але іноді за ним стоїть запалення чи інша хвороба. Важливими підказками можуть бути місце болю, набряк, скутість і те, коли саме симптоми посилюються — під час руху чи навіть у спокої.

Про це пише EgészségKalauz.

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Якщо коліно болить під час руху

Одна з найпоширеніших причин — остеоартроз, або зношення суглоба. Зазвичай біль розвивається поступово, посилюється під час ходьби, тривалого навантаження чи підйому сходами та може супроводжуватися скутістю, набряком і обмеженням рухів.

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Характерна ознака — дискомфорт після тривалого сидіння або відпочинку, коли перші кроки даються важче, а потім коліно трохи «розходжується». Артроз частіше виникає з віком, але ризик підвищують також старі травми, зайва вага та постійне сильне навантаження на суглоб.

Якщо біль зосереджений навколо колінної чашечки, він може бути пов’язаний із пателофеморальним синдромом. Такий біль часто посилюється під час бігу, присідань, підйому сходами або після довгого сидіння із зігнутими ногами.

Раптовий біль може бути наслідком травми

Після невдалого повороту, падіння або спортивного навантаження можуть пошкодитися меніски — хрящові структури, які допомагають розподіляти навантаження в суглобі. Окрім болю та набряку, людина може відчувати клацання, нестабільність або навіть те, що коліно «заклинює» і не дає повністю розігнути ногу.

Раптовий біль і набряк після різкого руху чи невдалого приземлення також можуть свідчити про пошкодження зв’язок. Під час травми передньої хрестоподібної зв’язки іноді виникає характерний різкий звук, після чого коліно швидко набрякає і стає нестабільним.

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Ігнорувати такі симптоми не варто: пошкоджений суглоб може залишатися нестабільним і створювати ризик нових травм.

Біль може бути сигналом запалення

Не кожен біль у коліні пов’язаний із механічним зношенням. Наприклад, ревматоїдний артрит може викликати біль, набряк, відчуття тепла та тривалу скутість, причому одночасно можуть боліти й інші суглоби.

Ще одна можлива причина — подагра. Її напад зазвичай починається раптово: коліно сильно болить, набрякає, червоніє та стає гарячим.

Водночас червоне й гаряче коліно не можна автоматично називати подагрою. Схожі симптоми може спричинити інфекція, тому за високої температури, сильного болю та вираженого набряку потрібен терміновий огляд лікаря.

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Що означає біль позаду коліна

Якщо у підколінній ямці з’явилися відчуття напруження, розпирання або припухлість, однією з можливих причин є кіста Бейкера. Вона часто виникає через іншу проблему всередині суглоба, наприклад, артроз або запалення.

Особливо небезпечною ознакою є раптовий біль і набряк гомілки. Розрив кісти Бейкера може нагадувати симптоми тромбозу, тому в такій ситуації не варто намагатися визначити причину самостійно.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Обстеження потрібне, якщо біль не минає, регулярно повертається, поступово посилюється або заважає нормально ходити. Те саме стосується випадків, коли коліно постійно набрякає, стає нестабільним або його неможливо повністю зігнути чи розігнути.

Після травми допомога потрібна швидше, якщо суглоб сильно набряк, деформований або на нього неможливо спертися. Негайного огляду також потребує червоне, гаряче й дуже болюче коліно, особливо якщо одночасно підвищилася температура.

Самостійно визначити причину за одним симптомом неможливо. Але місце болю та обставини його появи можуть багато про що підказати — і допомогти зрозуміти, чи можна трохи відпочити, чи вже час звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, у деяких людей під час ходьби починає боліти стопа, ніби у взуття потрапив камінчик. Якщо до цього дивного відчуття додаються пекучий або різкий біль, а також оніміння пальців ніг, причиною може бути проблема з нервом.

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