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Адвокат Станіслав Броневицький прокоментував інформацію про нібито скасування підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, відмітки в ЄРДР про здійснення повідомлення про підозру не можуть бути просто скасовані за бажанням.

Як пояснює екс-прокурор САП Броневицький, якщо відповідне процесуальне рішення справді ухвалене, воно має бути оформлене постановою про закриття кримінального провадження щодо Кривоноса. Якщо такої постанови немає, то саме по собі «скасування відміток в ЄРДР», за його оцінкою, не має юридичних наслідків, а процесуальний статус Кривоноса як підозрюваного не змінюється.

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«ОГП, вам двійка з кримінального процесу», — написав адвокат.

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Броневицький також наголошує: підозра може бути обґрунтованою або необґрунтованою, але не «позбавленою юридичного сенсу».

Окремо він звернув увагу на оприлюднені поштові підтвердження відправлення підозри Кривоносу за місцем реєстрації, проживання та роботи. За твердженням Броневицького, навіть за практикою ВАКС такий спосіб повідомлення вважається належним.

Наприкінці Броневицький різко підсумував ситуацію, написавши, що Кривонос, на його думку, «вкотре подумав тільки про себе».

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