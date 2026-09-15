Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою з коротким волоссям і шокувала, як змінилась до невпізнання

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою та показалась зі стрижкою під каре.

Артистка приміряла на себе кардинально новий образ. Знаменитості в цьому допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин. Зокрема, Ольгу Сумську вже багато років звикли бачити білявкою. При цьому акторка віддає перевагу довгому волоссю. На цей раз артистка постала в кардинально новому образі.

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Єгор Андрюшин зробив Ользі Сумській доволі стриманий макіяж з акцентом на очі. Також він одягнув знаменитості чорну коротку перуку. Образ зірка доповнила шкіряним жакетом.

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«Перевтілення від Єгора! Дякую, Єгоре! Це було фантастично», — поділилась своїми емоціями акторка.

Ольга Сумська та Єгор Андрюшин / © instagram.com/olgasumska

Не стримались й прихильники Ольги Сумської. Користувачі у коментарях активно ділились своїми емоціями від перевтілення акторки. Вони зазначали, що знаменитості личить такий образ. Ба більше, деякі ділились, що артистці брюнеткою краще, аніж білявкою, хоч і зізнавались, що так її просто не впізнати.

Яка Ольга гарна! Так навіть гарніше, ніж білявкою!

Ти розкішна в будь-якому образі, але «мафію» білявок не покидай!

До чого ж гарна жінка Ольга Сумська в будь-якому стилі та кольорі волосся!

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала українських акторів у молодості та зараз. Пропонуємо подивитися, як із роками змінились Стас Боклан, Ада Роговцева, Ольга та Наталія Сумські й інші.

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