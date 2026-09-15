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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою з коротким волоссям і шокувала, як змінилась до невпізнання

Ольга Сумська приміряла на себе кардинально новий образ. Прихильники артистки вже оцінили перевтілення.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою та показалась зі стрижкою під каре.

Артистка приміряла на себе кардинально новий образ. Знаменитості в цьому допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин. Зокрема, Ольгу Сумську вже багато років звикли бачити білявкою. При цьому акторка віддає перевагу довгому волоссю. На цей раз артистка постала в кардинально новому образі.

Єгор Андрюшин зробив Ользі Сумській доволі стриманий макіяж з акцентом на очі. Також він одягнув знаменитості чорну коротку перуку. Образ зірка доповнила шкіряним жакетом.

«Перевтілення від Єгора! Дякую, Єгоре! Це було фантастично», — поділилась своїми емоціями акторка.

Ольга Сумська та Єгор Андрюшин / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Єгор Андрюшин / © instagram.com/olgasumska

Не стримались й прихильники Ольги Сумської. Користувачі у коментарях активно ділились своїми емоціями від перевтілення акторки. Вони зазначали, що знаменитості личить такий образ. Ба більше, деякі ділились, що артистці брюнеткою краще, аніж білявкою, хоч і зізнавались, що так її просто не впізнати.

  • Яка Ольга гарна! Так навіть гарніше, ніж білявкою!

  • Ти розкішна в будь-якому образі, але «мафію» білявок не покидай!

  • До чого ж гарна жінка Ольга Сумська в будь-якому стилі та кольорі волосся!

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала українських акторів у молодості та зараз. Пропонуємо подивитися, як із роками змінились Стас Боклан, Ада Роговцева, Ольга та Наталія Сумські й інші.

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