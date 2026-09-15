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Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою з коротким волоссям і шокувала, як змінилась до невпізнання
Ольга Сумська приміряла на себе кардинально новий образ. Прихильники артистки вже оцінили перевтілення.
Українська акторка Ольга Сумська несподівано стала брюнеткою та показалась зі стрижкою під каре.
Артистка приміряла на себе кардинально новий образ. Знаменитості в цьому допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин. Зокрема, Ольгу Сумську вже багато років звикли бачити білявкою. При цьому акторка віддає перевагу довгому волоссю. На цей раз артистка постала в кардинально новому образі.
Єгор Андрюшин зробив Ользі Сумській доволі стриманий макіяж з акцентом на очі. Також він одягнув знаменитості чорну коротку перуку. Образ зірка доповнила шкіряним жакетом.
«Перевтілення від Єгора! Дякую, Єгоре! Це було фантастично», — поділилась своїми емоціями акторка.
Не стримались й прихильники Ольги Сумської. Користувачі у коментарях активно ділились своїми емоціями від перевтілення акторки. Вони зазначали, що знаменитості личить такий образ. Ба більше, деякі ділились, що артистці брюнеткою краще, аніж білявкою, хоч і зізнавались, що так її просто не впізнати.
Яка Ольга гарна! Так навіть гарніше, ніж білявкою!
Ти розкішна в будь-якому образі, але «мафію» білявок не покидай!
До чого ж гарна жінка Ольга Сумська в будь-якому стилі та кольорі волосся!
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