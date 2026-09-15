АЗС Київщини працюватимуть по-новому під час тривог: що вирішила КОВА

Наслідки ударів по АЗС на Київщині / © ДСНС

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Автозаправні комплекси Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, якою користуються Сили оборони. Це має допомогти АЗС швидше реагувати на загрозу під час російських атак.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Рішення ухвалила Рада оборони Київщини, а його реалізацію координуватиме КОВА.

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За словами Ткаченка, відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу отримувати актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та на її основі ухвалювати рішення щодо роботи заправок.

«Простими словами: АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки», — пояснив Ткаченко.

У КОВА зазначають, що таке рішення ухвалили на тлі останніх російських атак, які показали, що автозаправні станції та інші об’єкти паливної інфраструктури також можуть перебувати під загрозою.

«Наше завдання — дати суб’єктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати», — наголосив очільник КОВА.

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Ткаченко також закликав водіїв не ігнорувати сигнали про небезпеку та виконувати вказівки працівників АЗС щодо роботи заправних комплексів під час повітряних тривог.

Росія бʼє по АЗС України: останні новини

Росія почала цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Києві. За два дні дрони вдарили по АЗС у Голосіївському, Деснянському та Оболонському районах, причому заправка біля метро «Почайна» зазнала атаки двічі.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що таким чином Росія намагається посіяти паніку серед цивільного населення. За його словами, подібна тактика вже давно застосовується у прифронтових регіонах, де під ударами опинилися понад 300 АЗС.

Водночас Куюн наголошує, що навіть масовані атаки по заправках навряд чи здатні спричинити дефіцит пального. У Києві працює близько 250 АЗС, а у Київській області — приблизно 570.

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За його словами, близько 80% станцій, пошкоджених у прифронтових регіонах, згодом відновлюють роботу.

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