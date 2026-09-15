Не викидайте каштани: як зробити з них натуральний засіб для прання / © Credits

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Осінь — чудовий час не лише для затишних прогулянок, а й для маленьких домашніх експериментів. Наприклад, звичайні каштани, які ми звикли збирати заради дитячих ігор, можна перетворити на натуральний засіб для прання, про це розповіло видання Woman&Home.

Колишня переможниця The Great British Bake Off і прихильниця екологічного прибирання Ненсі Біртвістл пропонує простий спосіб приготувати такий засіб лише з каштанів і окропу. А за бажанням до нього можна додати кілька крапель ефірної олії для приємного аромату.

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Як приготувати натуральний засіб

Під час осінньої прогулянки зберіть жменю стиглих каштанів. Щоб мати запас засобу, Ненсі радить покласти їх у пакет і зберігати у морозильнику. Готовий засіб зберігається лише кілька тижнів, тож заморожені каштани можна діставати порціями та готувати нову партію. Для приблизно 1 л засобу знадобиться близько 10 каштанів.

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Розморозьте каштани, зніміть тверду оболонку та наріжте світлий м’якуш на шматочки. Перекладіть каштани у мірну ємність і залийте окропом так, щоб він повністю їх покрив. Залиште приблизно на 8 годин або на ніч. Після цього процідіть рідину у пляшку. Залишки каштанів знову залийте гарячою водою, дайте трохи охолонути та збийте блендером до утворення піни. Ще раз процідіть і додайте отриману рідину до пляшки. За бажанням можна ароматизувати засіб кількома краплями ефірної олії.

Використовувати його дуже просто: налийте порцію засобу у ковпачок і додайте безпосередньо у барабан пральної машини.

Секрет каштанового хитрика у сапонінах — природних сполуках із мильними властивостями, які містяться у каштанах. Саме вони допомагають очищати тканину.

Втім, такий засіб варто сприймати як м’яку альтернативу для освіження та легкого очищення речей. Із сильними плямами він може не впоратися, тому для складних забруднень краще використовувати потужніший засіб.

Цієї осені звичайна прогулянка парком може перетворитися на спосіб зробити власний натуральний засіб для прання. Каштани нічого не коштують, рецепт максимально простий, а сам процес можна навіть перетворити на маленьку сімейну гру — хто знайде найбільший та найгарніший каштан.

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