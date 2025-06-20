Чи потрібно вивертати шкарпетки під час прання / © Credits

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Однак існує й інша думка: прати шкарпетки навиворіт — це не лише про чистоту, а й про здоров’я ваших ніг, зовнішній вигляд одягу та його довговічність. У своїй статті видання Real Simple розповіло, чому варто запровадити цю просту звичку у своєму побуті, як правильно прати шкарпетки залежно від матеріалу та на що звертати увагу, щоб вони служили довше та мати гарний вигляд.

Ми звикли думати, що найбрудніша частина шкарпеток — зовнішня: вона торкається підлоги, пилу, шерсті, навіть іноді кухонних крихт. Але насправді внутрішня сторона шкарпеток накопичує не менше «неприємностей», і ось чому:

Потовиділення . На ступнях розташовано понад 250 000 потових залоз. У вологому середовищі чудово почуваються бактерії та грибки.

Змертвілі клітини шкіри . Щодня наші ноги «скидають» мікроскопічні часточки шкіри, які затримуються саме всередині тканини.

Неприємний запах. Основне джерело неприємного запаху — не зовнішнє забруднення, а мікроорганізми, які живуть усередині тканини після носіння.

Висновок: саме внутрішня частина шкарпеток потребує найретельнішого очищення, а отже — її варто вивертати назовні перед пранням.

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Переваги прання шкарпеток навиворіт

Гігієнічність . Порошок або гель краще проникає у тканину, очищає її зсередини, де скупчується піт, бактерії та відмерлі клітини шкіри.

Боротьба з грибковими захворюваннями. Регулярне та правильне прання допомагає запобігти появі грибка стопи чи міжпальцевого дерматиту.

Збереження вигляду. Вивернуті шкарпетки менше зношуються ззовні, краще зберігається колір, малюнки та еластичність тканини.

Менше катишків і ворсу. Прання навиворіт зменшує механічний знос лицьової частини шкарпетки.

Як правильно прати шкарпетки

Попереднє замочування. Якщо шкарпетки дуже забруднені чи мають неприємний запах, замочіть їх на 30 хв у теплій воді з додаванням м’якого мийного засобу чи кисневого відбілювача (для білих шкарпеток). Оброблення плям. Перед пранням нанесіть засіб для виведення плям або м’який мийний засіб прямо на брудні ділянки (носок, п’ята). Це допоможе ефективніше вивести бруд. Температурний режим. Для звичайних бавовняних або спортивних шкарпеток ідеально підходить вода температурою 40–60°C. Для делікатних тканин — оберіть холодне чи тепле прання на делікатному режимі. Сортування. Прати шкарпетки краще окремо від грубих тканин (наприклад, джинсів), щоб уникнути зносу. Також корисно використовувати спеціальні сітки чи парні прищіпки — це полегшить пошук пар після прання. Сушіння. Якщо є змога, сушіть шкарпетки на свіжому повітрі — ультрафіолетові промені природно знищують бактерії. Але не забувайте: вовняні чи делікатні вироби краще сушити горизонтально, чи у тіні.

Прати шкарпетки навиворіт — це не мода, а необхідність. Такий спосіб дозволяє краще вимити бруд із внутрішньої сторони, зберігає зовнішній вигляд шкарпеток і подовжує термін їх служби. Пам’ятайте, що чисті шкарпетки — це не лише про охайність, а й про здоров’я ваших ніг.